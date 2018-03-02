DHA ANKARA- Bahçeli: Doğu Guta'da ilan edilen ateşkesin Afrin'i de kapsadığını iddia etmek PKK ağzı, YPG dili, savrulma halidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Zeytin Dalı Harekâtı\'nda, güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 8 askerin şehit düşmesi, 13 askerin ise yaralanmasına ilişkin, \"Doğu Guta\'da ilan edilen ateşkesin Afrin\'i de kapsadığını iddia etmek PKK ağzı, YPG dili, savrulma halidir. Afrin\'de Türkiye\'nin bekası, tarihi ve egemenlik hakları cesurca müdafaa edilmektedir. Bundan dönüş yoktur, gerçekten de gemiler yanmıştır\" dedi.

\"ZEYTİN DALI HAREKÂTI SÜRESİNCE 41 EVLADIMIZ ŞEHİT DÜŞMÜŞTÜR\"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Zeytin Dalı Harekatı\'nda, güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 8 askerin şehit düşmesi, 13 askerin ise yaralanmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı: \"Hatay\'ın Hassa İlçesi Akbaba Hudut Karakolu\'nun tam karşısında bulunan Keltepe kırsalında teröristlerle yaşanan sıcak temas, akabinde hainlerin korkakça tünellere saklanarak ateş açmaları sonucunda 8 kahramanımız şehit olmuş, 13 kahramanımız yaralanmıştır. Ayrıca Özgür Suriye Ordusu mensuplarında da şehit ve yaralılar mevcuttur. 20 Ocak 2018 tarihinde başlayan Zeytin Dalı Harekâtı süresince 41 evladımız şehit düşmüştür. Türk Silahlı Kuvvetleri\'yle omuz omuza mücadele veren Özgür Suriye Ordusu da 116 şehit vermiştir. Türk milleti bağrına taş basmış, elbette gelen şehit haberlerine derinden üzülmüştür. Nitekim acımız büyüdükçe büyümüş, milli vicdanı heder etmiş, kederden kedere sürüklemiştir. Ancak sabretmek, metin olmak, yeis ve yılgınlığa kapılmamak geldiğimiz bu aşamada tarihi önemdedir.Aziz şehitlerimiz haklı ve haysiyetli bir mücadelenin sonucunda Peygamberimize komşu olacak manevi bir makama yükselmişlerdir.

BUNDAN DÖNÜŞ YOKTUR, GERÇEKTEN DE GEMİLER YANMIŞTIR

Afrin\'de Türkiye\'nin bekası, tarihi ve egemenlik hakları cesurca müdafaa edilmektedir. Bundan dönüş yoktur, gerçekten de gemiler yanmıştır. Zeytin Dalı Harekâtı meşrudur, haklıdır, karşımızdaki muhasım odaklar, müstevli oluşumlar insanlığın yüz karaları, yeryüzünün şeytan işbirlikçileridir. Afrin zorlu bir coğrafyaya sahip, iklim şartları ise mücadelenin aleyhinedir. Buna rağmen, Allah\'a çok şükür, adım adım PKK/PYD/YPG terör örgütlerinin sınırlarımızla bağlantısı kesilmiş, sonuç itibariyle Afrin hilal kuşatmasına alınmıştır.

HER ALAN İNSANSIZ HAVA ARAÇLARIYLA TESPİT EDİLİP TOPÇU BATARYALARIYLA VURULMAKTADIR

Afrin\'in stratejik noktaları olan Güney Batıdaki Cinderes, Batıdaki Raco, Kuzeydeki Bülbül bölgelerinde kurulan üslerden teröristlerin gizlendikleri her alan insansız hava araçlarıyla tespit edilip topçu bataryalarıyla vurulmaktadır. Bugüne kadar 2300\'e yakın terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Bu çok önemli, inkar ve ihmal edilemeyecek bir başarı, bir ilerleme, bir kazanımdır.

AFRİN\'DE MESKÛN MAHAL OPERASYONLARI BU SABAH RACO\'DA BAŞLAMIŞ, CİNDERES MUHASARA ALTINA ALINMIŞTIR

Afrin\'de meskûn mahal operasyonları bu sabah Raco\'da başlamış, Cinderes muhasara altına alınmıştır. Önümüzdeki süreç tehlikeli olduğu gibi, doğası gereğince meskun mahallerdeki hassasiyet ve dikkatten dolayı süreç uzayabilecek, ancak mücadelenin ruh, heyecan ve inancı asla gevşemeyecek, eksilmeyecektir. İnancımız budur, beklentimiz bu şekildedir.

AFRİN\'DE TÜRKİYE CUMHURİYETİ\'NİN İSTİKLALİ SAVUNULMAKTADIR

Çünkü Afrin\'de Türkiye Cumhuriyeti\'nin istiklali savunulmaktadır. Afrin\'de milli onurumuz, milli güvenliğimiz, egemenlik haklarımız müdafaa edilmektedir. Unutulmamalıdır ki, beka için, bayrak için, mukaddes ve mukadderat için şehadet şerbetinden içmeye kalbi vatan sevgisiyle çarpan herkes, hepimiz varız, kuşku yok hazırız. Afrin\'de önümüzü kesmeye, hızımızı yavaşlatmaya, mücadelemizi kösteklemeye çalışan hiçbir ülke ve küresel organizasyona boyun eğmemeliyiz, buna müsaade etmemeliyiz.

YPG\'NİN KORUYUCU ZIRHI, CAN SİMİDİ, DOĞAL VE KAN MÜTTEFİKİ ABD\'NİN ...

YPG\'nin koruyucu zırhı, can simidi, doğal ve kan müttefiki ABD\'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi\'nin 2401 Sayılı Kararını çarpıtması, Türkiye\'ye kibirli ve ikiyüzlü bir tavırla parmak sallaması tam anlamlıyla garabettir.

DOĞU GUTA\'DA İLAN EDİLEN ATEŞKESİN AFRİN\'İ DE KAPSADIĞINI İDDİA ETMEK PKK AĞZI, YPG DİLİ, SAVRULMA HALİDİR

Doğu Guta\'da ilan edilen ateşkesin Afrin\'i de kapsadığını iddia etmek PKK ağzı, YPG dili, savrulma halidir. Türkiye okuduğunu anlayacak, anladığını muhataplarının yüzüne her seferinde haykıracak cesaret ve dirayettedir. Gücü ve mevkii ne olursa olsun hiç kimse, dost pelerini giyip düşman kılıcı sallayan hiçbir ülke, terörizmle mücadelemizi söndüremeyecek, bağımsızlık ve beka mücadelemizden milletimizi döndüremeyecektir. Afrin\'de son hain imha edilesiye, güney sınırlarımız emniyete alınasıya kadar milli infialin enerjisi düşmeyecektir. Menbiç ve Fırat\'ın doğusu da dahil olmak üzere, nerede bir insanlık düşmanı, mazlum ve sivil halkların celladı varsa Türkiye orada olmalı, kaynağında canileri etkisiz hale getirmelidir.

ARTIK BEDELİ ÖDEME SIRASI BELLİDİR, TEHİR YOKTUR

Yılanın başı yuvasında kesilmelidir. Dostun ve düşmanın birbirine karıştığı bugünkü zaman diliminde, herkes hesabını buna müzahir yapmak durumundadır. Türk milleti tarih boyunca varlığının ve hayati çıkarlarının bedelini ödeye ödeye bugünlere gelmiştir. Artık bedeli ödeme sırası bellidir, tehir yoktur. Yurdumuz bellidir, tavizi yoktur. Devletimiz bellidir, tereddüt yoktur. Her şehit, bekamızın hisarına harç karan, istikbalimizin ufkunu tertemiz kanıyla açan iman ve ahlak kahramanıdır. Onlar ki Kıyamet Günü şefaatçiler arasında yer alacaklardır. Türk milleti fedakârlıkta sınır tanımadığı sürece, hainlere hayat haram olacak, teröristler tutunacak çürük dal bile bulamayacaklardır. İnanıyorum ki, Afrin sokak sokak, ev ev temizlenecek, teröristlerin nefesi kesilip belleri kırılacaktır. Allah kahramanlarımızı korusun, Türk milletini ve Türkiye\'yi sonsuza kadar var kılsın. Amin diyelim, aminlerle manevi kalkanımızı kaldırıp beka ruhuyla istikbale uzanalım. Bu duygu ve düşüncelerle aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah\'tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum. Şehit ailelerinin acılarını yürekten paylaşıyorum. Milletimizin, silah arkadaşlarının, sevdiklerinin ve hepimizin başı sağolsun diyorum.\"



ANKARA (DHA)