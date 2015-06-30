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Devlet Bahçeli'ye 'Meclis Başkanlığı' tepkisi: Al pesküvitlerini çaya batır ye!

Devlet Bahçeli'nin 'HDP'nin desteklediği adaya destek vermeyiz' çıkışına en ilginç tepki HDP milletvekili Filiz Kerestecioğlu'ndan geldi

01 Temmuz 2015 23:56

HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Devlet Bahçeli'nin HDP'nin destek verdiği adaya destek vermemeleri nedeniyle AKP adayı İsmet Yılmaz'ın Meclis Başkanlığı'na seçilmesine neden olan tutumuna ilginç sözlerle tepki göstedi. Kerestecioğlu "Off al pesküvitlerini çaya batır ye ne diyeyim" diye yazdı.

Muhalefet partileri CHP ve HDP, TBMM Başkanlığı'na Ak Parti'nin adayı İsmet Yılmaz'ın seçilmesi nedeniyle MHP'yi suçluyor. CHP Parti Sözcüsü Haluk Koç ve HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarından sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye en ilginç tepki, HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu'ndan geldi. Kerestecioğlu, twitter hesabından Bahçeli'nin 'püskevit' sözüne gönderme yaparak, "Off al pesküvitlerini çaya batır ye ne diyeyim!!!" yazdı.

 

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