Devekuşu Kabere başlamadan bitti

T24- Zeki Alasya ve Metin Akpınar’ın 20 yıl sonra yeniden bir araya geleceği ‘Devekuşu Kabare’ projesi iki oyuncu arasında çıkan kriz yüzünden durduruldu.

Milliyet'in haberine göre, yapımcılığını Tiyatro Kedi’nin, organizatörlüğünü On Yapım’ın üstlendiği ‘Devekuşu Kabare/Dün-Bugün-Yarın’ isimli gösteri, daha sahnelenmeden iki oyuncu arasında çıkan tartışma yüzünden durduruldu.



Kriz çözülmeye çalışılırken, Metin Akpınar cephesi söylentileri doğruladı, “Proje durduruldu” açıklaması yapıldı.



Hakan Altıner’in sahneye koyacağı, dekor ve giysi tasarımını Günnur Çaras, koreografisini Nur Sonbahar, ışık tasarımını Cengiz Özdemir’in yapacağı kabarenin ilk kez 23 Nisan’da Lütfi Kırdar’da sahnelenmesi planlanıyordu.