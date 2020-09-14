DEVA Partisi'nden, AYM'yi hedef alan Soylu'ya istifa çağrısı

Twitter'dan Soylu'nun AYM Başkanı'na yönelik sözlerini eleştiren DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Anayasa'da yer alan "Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz" sözünü hatırlatarak "Ciddiye almıyor olsa da buna İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da dahildir" diye yazdı.

Yeneroğlu, paylaşımlarına şöyle devam etti:

"4 yıldır içişlerinden sorumlu Bakan, Anayasa Mahkemesi Başkanına araba ile kendi ülkesinde tek başına yolculuk yapabilmenin,bisikletle işe gelip gidebilmenin ne kadar tehlikeli olduğunu bizzat itiraf ediyor. Birisi ona bundan kendisinin sorumlu olduğunu hatırlatabilir mi acaba?

İşkence ve kötü muameleye onay veren, AYM Başkanı'nı hedef alan, görev alanı olan cadde ve sokaklardaysa güvenlik zaafiyeti olduğu ikrarında bulunan İçişleri Bakanı demokratik hukuk devletinin bütün unsurlarıyla tezat içerisindedir. İçişleri Bakanı'nı istifaya davet ediyoruz."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AYM'nin şehirlerarası yollarda gösteri yürüyüşünü yasaklayan kanunu iptal etmesine tepki göstererek, "Anayasa Mahkemesi Başkanı'na söylüyorum kendi arabamla tek başına gitmeye ben varım sen var mısın?" diye konuşmuştu.

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