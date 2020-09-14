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Politika

DEVA Partisi'nden, AYM'yi hedef alan Soylu'ya istifa çağrısı

14 Eylül 2020 17:49

Anayasa Mahkemesi'ni hedef alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya DEVA Partisi'nden istifa çağrısı geldi.

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