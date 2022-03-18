DEVA Partili Şahin canlı yayında açıkladı: Burhan Kuzu'dan ölmeden önce "Başkanlık Sistemi" itirafı

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Burhan Kuzu'nun ölmeden önce Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında sorduğu soruya "Ah İdris'im sorma” diye cevap verdiğini söyledi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Cem TV'de Atakan Sönmez ve CHP 4. Dönem Milletvekili Ali Özgündüz'ün birlikte hazırlayıp sundukları "Not Defteri" programına konuk oldu.

AKP ve MHP’nin ortak hazırladığı Seçim Kanunu'nda yapılması teklif edilen değişiklikle Cumhurbaşkanı'nın seçim yasaklarından muaf tutulmasının Anayasa'ya aykırılık teşkil edip etmeyeceği yönündeki soruya da yanıt veren İdris Şahin, bu maddenin kesinlikle Anayasa'ya aykırı olduğunu ve DEVA Partisi olarak ana muhalefet partisinin değişikliği Anayasa Mahkemesi'ne götürmesi gerektiği yönünde görüş belirttiklerini ve kendilerinin de bu konuda her türlü hukuki desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Burhan Kuzu'dan Başkanlık Sistemi itirafı

DEVA Partili Şahin, programda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin fikir babalarından Burhan Kuzu’nun ölmeden önce kendisine yaptığı itirafı da açıkladı.

Kendisinin Kuzu'ya “Hocam başkanlık sistemi diye tutturdun, bütün yetkileri bir adama teslim ettin. Bu muydu senin istediğin başkanlık sistemi?” dediğini aktaran Şahin, Kuzu'nun ise kendisine cevaben, "Ah İdris'im sorma” dediğini söyledi.

AKPi milletvekillerine de seslenen DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, geçmiş hatalardan ders çıkartarak başka yanlışlara sebebiyet vermemeleri gerektiğini söyledi.