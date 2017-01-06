Dev ton balığı açık artırmada 614 bin dolara satıldı

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki dünyanın en büyük balık pazarında geleneksel olarak yapılan açık artırmada dev bir ton balığı 614 bin dolara (yaklaşık 2,2 milyon Türk Lirası) alıcı buldu. Mavi yüzgeçli ton balığının ağırlığı 212 kilogram.

Tsukiji balık pazarının köklü geleneği olan "yılın ilk ton balığı açık artırması" balıkçıların kıyasıya rekabetine sahne oldu.

Altı yıldır açık artırmayı kazanan sushi restoran zinciri sahibi Kiyoshi Kimura, her yıl açık artırmaya çıkan ilk ton balığı için yüksek fiyatlar ödüyor.

Bir restoran zincirinin sahibi olan Kimura, bu organizasyonu restoranına balık tedarik etmek yerine restoran zincirinin reklamını yapmak için kullanıyor.

Açık artırmadan sonra ton balığının yanında kılıçla poz veren Kimura, "Biraz pahalıya mal olsa da açık arttırma sonunda bu kadar büyük ve güzel bir ton balığına sahip olduğum için mutluyum." dedi.

2013 yılında Hong Konglu bir alıcı girdiği fiyat artırma yarışını 1,8 milyon dolarlık teklifi ile kazanan Kiyoshi Kimura, bu sayede bir tonbalığı için ödenen en yüksek ücret rekorunun da sahibi olmuştu.

Geçen yılki açık artırmaya rakipsiz giren Kimura, sadece 113 bin dolar ödeyerek 200 kiloluk ton balığını satın almıştı.

Kiyoshi Kimura isimli sushi restoranı sahibi, 2017 yılında da kimseye kaptırmadığı ünvanı, "her zaman olduğu gibi müşterilerime en iyi balığı sunmak istedim, hepsi bu." şeklinde açıkladı.

Yapılan araştırmalar ise suşiye gösterilen yoğun ilginin ton balığı nüfusunun azalmasına sebep olduğunu ortaya koyuyor.

Bazı ülkeler ton balığı nüfusunun aşırı avlanma sebebi ile tehlikede olduğunu öne sürerek, tür için av yasağı getirilmesini talep ediyorlar.

Greenpeace Japonya yetkilisi Kazue Komatsubara konuyla ilgili yaptığı açıklamada konunun gerektiği önemi görmemesini "İnsanların marketlerde bol miktarda ton balığı ürünü görmesi, bu türün tehlike altında olduğunu onlara unutturuyor" sözleri ile açıkladı.

Mavi yüzgeçli ton balığının eti Suşi ve saşimi yapımında çiğ olarak kullanılıyor. Balığın karnının alt kısmından elde edilen "otoro" ise Tokyo'daki lüks restoranlarda daha yüksek fiyatlardan servis ediliyor.