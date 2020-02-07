"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden erken uyarı verecek Deniz Tabanlı Gözlem İstasyonu kurarız"

İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ziyadin Çakır, Türkiye'de deprem araştırmalarına yeterince yatırım yapılmadığını söyledi. Olası bir Marmara depremi için araştırma yapılması gerektiğini ifade eden Çakır, "Deniz Tabanlı Gözlem İstasyonu kurulması gerekiyor" dedi. Çakır, "İstasyonun kendisi 2,5 milyon Euro civarında, biz bunun kaynaklarını araştırıyoruz. Araştırmamız bittiğinde Kalkınma Bakanlığı'na sunacağız. Bu azından bize 3-5 saniye kazandırabilir" diye konuştu.

İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr.Ziyadin Çakır, Şirin Payzın'ın sorularını yanıtladı.

1999 Gölcük(İzmit) depreminde 45 dakika öncesinden bir sinyal hareketliliği yaşandığını hatırlatan Çakır, Deniz Tabanlı Gözlem İstasyonu hakkında, "Kısa dönemler şeklinde İtalyanlarla çalışmalar yapıldı. Ama bizim düşündüğümüz çalışma hayata geçerse bunun verilerini herkes görebilecek. Yani bir Çinli de görüp bir tespitte bulunabilecek" ifadelerini kullandı.

AFAD'ın depremle ilgili çalışmalarını hakkındaki soruya yanıt veren Çakır, AFAD'ın deprem senaryolarını akademisyenler veya vatandaş ile paylaşmadığını söyledi. Çakır, "AFAD'ın yaptığı simülasyonların ne olduğunu bilmesem de bunların yöntemlerini kimler tarafından yapıldığını danışmanlarını bilemem gerekiyor. Bunlar bana birçok şey söyler" dedi.

Çakır, devletin deprem senaryolarını paylaşmanın getireceği sosyal ve ekonomik yükten çekindiğini dile getirerek, "AFAD'ın akademiden destek almış olması gerekiyor. Benim etrafımda AFAD'ın destek aldığı kimse yok. Başka bir yerden veya dışarıdan destek alıyorlar mı bilmiyorum" diye konuştu.

Marmara'da bulunan fay hattının denizin ortasından geçtiğini belirten Çakır, direkt gözlem şanslarının olmadığını bu nedenle deniz tabanına yakın ekipmanların olması gerektiğini söyledi. Daha önce bu konuda Kandilli Rasathanesi'nin çalışmalar yaptığını ifade eden Çakır, "Ama maalesef bizim balıkçılarımız bu kabloları kopartarak cihazların çalışmamasına neden oldu. Dolayısıyla Boğaz'daki trafik nedeniyle kablolu sistem zor. Gömülmesi lazım ama bu da büyük maliyet gerektiriyor. Bizim istediğimiz duba sistemi ise daha güvenli" ifadelerini kullandı.