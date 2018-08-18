Denizlispor Adana Demir sınavında

DENİZLİ, (DHA) - SPOR Toto 1\'inci Lig\'de geçen hafta sahasında Gazişehir Gaziantep\'e tek golle boyun eğip sezona kötü başlayan Denizlispor, yarın ligin iddialı ekiplerinden Adana Demirspor\'la deplasmanda karşılaşacak. Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı\'nda Atilla Karaoğlan\'ın yöneteci müsabaka saat 19.15\'te başlayacak. Yeşil-siyahlılarda sakatlıkları bulunan Mbamba, Mehmet Taş ve Furkan forma giyemeyecek.

Teknik direktör Osman Özköylü, Gazişehri Gaziantep yenilgisini telafi edecek güçte olduklarını söyledi. İyi bir ekip olduklarını vurgulayan Özköylü, \"Halen eksikliklerimiz var. Olaya uzun vadeli bakıyorum. 34 haftalık bir serüvene girdik. Geçen hafta taraftarımızı üzdük. Ancak Adana Demirspor maçında herkes elinden geleni yapacaktır. İnanıyorum ki evimize istediğimizi alarak döneceğiz\" dedi.