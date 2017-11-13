Denizli'deki o kazada ölü sayısı 5'e yükseldi (2)

YAN YANA DEFNEDİLDİLER

Denizli\'nin Çal İlçesi\'nde iki otomobilin karşılıklı çarpıştığı kazada yaşamını yitirenler toprağa verildi. Aynı aileden Nuri Kölem (85), zihinsel engelli oğlu Nacip Kölem (58), damadı Bülent Coşkun (41) ve damadının eşi Ayşe Coşkun (42) için bugün Güney İlçesi Hamidiye Mahallesi\'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Güney Kaymakamı Fatih Bayram ile ailenin yakınları katıldı. Cenaze namazını, Buldan Müftüsü Sedat Çakar kıldırdı. Hamidiye Cami\'nde kılınan ikindi namazının ardından aynı aileden 4 kişinin tabutları, cenaze aracından çıkarılarak cami önünde hazırlanan masalara kondu. Tabutların üzerlerine Ayşe Coşkun\'un eşarbı konulurken, diğerlerine ise kazakları kondu. Ölenler için ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. Namazın ardından ölenler mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi.

MAHALLEDE ÜZÜNTÜ HAKİM

Kazada hayatını kaybeden Bülent Coşkun ile eşi Ayşe Coşkun\'un tek çocukları olan ve kazada bacakları kırılan 9 yaşındaki Nuri Coşkun\'un Denizli Devlet Hastanesi\'nde tedavisi sürüyor. Ailenin akrabası olan Yılmaz Sarıkuş, mahallede büyük acı olduğunu, aynı aileden 4 kişiyi kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, Nuri Coşkun\'un kazadan yaralı kurtulduğunu ancak annesi ve babasını kaybettiğini söyledi.

Öte yandan diğer otomobilin sürücüsü 63 yaşındaki Mustafa Yeşilyuva ise Çal\'ın Akkent Mahallesi\'nde toprağa verildi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)



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