T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Denizli’de 500 asker gözaltına alındı

Subay ve astsubayların ise Çardak İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgulandığı bildirildi

16 Temmuz 2016 17:18

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir grubun darbe girişiminin ardından Denizli'de 500 asker teslim oldu. Askerler gözaltına alındı.

Sabah’ın haberine göre, AKP’li Çardak Belediye Başkanı Mahmut Öztürk, darbe girişimine katıldıkları iddia edilen 500 askerin teslim olduğunu söyledi. AKP Denizli Milletvekili Şahin Tin, gelişmeyi Twitter hesabından "Valimiz, jandarmamız ve emniyetimizin girişimleri ve milletimizin direnişiyle Çardak'ta 500 asker teslim alındı" yazarak duyurdu.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi ekipleri, Çardak'a gidip askerleri, belediye otobüsü ve askeri araçlarla Denizli'ye getirdi. Subay ve astsubayların ise Çardak İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgulandığı bildirildi.

 

ETİKETLER

ASKERDARBEdenizligözaltı500

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24