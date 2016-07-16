Denizli’de 500 asker gözaltına alındı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir grubun darbe girişiminin ardından Denizli'de 500 asker teslim oldu. Askerler gözaltına alındı.

Sabah’ın haberine göre, AKP’li Çardak Belediye Başkanı Mahmut Öztürk, darbe girişimine katıldıkları iddia edilen 500 askerin teslim olduğunu söyledi. AKP Denizli Milletvekili Şahin Tin, gelişmeyi Twitter hesabından "Valimiz, jandarmamız ve emniyetimizin girişimleri ve milletimizin direnişiyle Çardak'ta 500 asker teslim alındı" yazarak duyurdu.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi ekipleri, Çardak'a gidip askerleri, belediye otobüsü ve askeri araçlarla Denizli'ye getirdi. Subay ve astsubayların ise Çardak İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgulandığı bildirildi.