-DENİZLİ'DE "ŞARBON" PANİĞİ DENİZLİ (A.A) - 13.04.2011 - Denizli PTT İl Müdürlüğünde, Almanya'dan geldiği öğrenilen zarfta bulunan sarı toz madde şüpheli bulunarak, incelemeye alındı. Alınan bilgiye göre, PTT İl Müdürlüğünde, Almanya'dan gelen zarftan şüphelenen görevliler durumu polise bildirdi. Denizli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ilk incelemede tozun niteliği anlaşılamadı. Daha sonra PTT'ye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sarı tozu fırçalarla toplayarak bir naylon bir torbanın içerisine aldı. Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlisi Ümit Şıracı, gazetecilere yaptığı açıklamada, toz maddenin ne olduğuyla ilgili bir şey söylemenin yanlış olacağını, toplanan tozun İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine teslim edileceğini bildirdi. PTT'nin kargo bölümünde bulunanların sağlık testinden geçirileceği öğrenildi.