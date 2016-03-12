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Denizin ortasında mültecilere sopalı müdahale!

Videoyu paylaşan Team Humanity isimli örgüt, görüntülerin kendilerine mülteciler tarafından verildiğini ileri sürdü

12 Mart 2016 21:56

Türkiye ile AB arasında mültecilere yönelik pazalıklar devam ederken sosyal medyaya çocuk mültecilerin de olduğu bir bota sopayla müdahale edildiğini gösteren görüntüler düştü. 

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Ege'de mültecilerin bulunduğu bir bota Türk Sahil Güvenliği’ne ait olduğu ileri sürülen bir tekneden görevlilerin uzun sopalarla müdahale ettiği görüntüler sosyal medyaya düştü. Facebook’ta paylaşılan videoda Ege Denizi’nde bir botun ilerleyişini engelleyen sahil güvenlik teknesindeki iki kişi sopalarla mülteci botuna vuruyor, bu sırada bottakilerin panik içindeki haykırışları duyuluyor. Ardından bot tam hız geriye doğru yön değiştiriyor. Video Team Humanity isimli örgüt tarafından yayımlanırken bu görüntülerin kendilerine mülteciler tarafından iletildiğini duyurdu.

 

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