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Denize uçan otomobildeki kadın kurtarıldı

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde, arkadaşının gözleri önünde, denize uçan otomobildeki G

22 Ekim 2018 12:33

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Güzelbahçe ilçesinde, arkadaşının gözleri önünde, denize uçan otomobildeki G.Ş. (34) isimli kadın, çevredekiler tarafından kurtarıldı. 
Olay, saat 05.30 sıralarında, Yeni Liman\'da meydana geldi. Arkadaşıyla limanda otururken, kalkıp park halindeki otomobiline binen G.Ş. isimli kadın, çalıştırdığı aracın hareketlenmesiyle, direkt olarak denize uçtu. Arkadaşının çığlıkları üzerine koşan çevredekiler, denezie atlayıp, G.Ş.\'yi otomobilden çıkararak, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ise G.Ş.\'yi ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedaviye alınan G.Ş.\'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Sulara gömülen otomobili çıkarmak için ekiplerin çalışması devam ederken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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