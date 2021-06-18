Deniz Tortum imzalı 'Maddenin Halleri' 19 Haziran’da MUBI'de

Deniz Tortum'un yazıp yönettiği ve görüntü yönetimini üstlendiği "Maddenin Halleri" 19 Haziran'da MUBI'de gösterime girecek.

"Maddenin Halleri"nde Deniz Tortum'un doğduğu ve babasının yıllarca çalıştığı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin günlük dünyasına, sağlık çalışanlarının ve hastane yaşamının doğasına bakış atış atılıyor. Filmin sonunda İstanbul Modern Müzesi Sinema Programı Küratörü Müge Turan ile yönetmen Tortum'un gerçekleştirdiği soru-cevap bölümü yer alıyor.

Yapımcılığını Anna Maria Aslanoğlu, Öykü Canlı ve Aslı Erdem'in, ortak yapımcılığını Fırat Sezgin'in üstlendiği filmin kurgusunu Sercan Sezgin, müziklerini Alican Çamcı, renk düzenlemesini James Norman, ses tasarımını ise Ernst Karel ile Yalın Özgencil yaptı.

İlkgösterimini Rotterdam Film Festivali'nde yapan "Maddenin Halleri" önemli belgesel festivallerden Dokufest'in Balkan bölümünde yarıştı. 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ve 39. İstanbul Film Festivali'nde en iyi belgesel ödülünü kazanan film, Engelsiz Filmler Festivali'nde en iyi film ve en iyi yönetmen ödüllerine değer görüldü. "Maddenin Halleri" ABD'deki ilk gösterimini yaptığı Imagine Science Film Festivali'nde de Labocine Özel Mansiyon Ödülü'nü aldı.