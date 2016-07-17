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15 Temmuz Darbe Girişimi

"Deniz Kuvvetleri Komutanı 'Bu paralel yapının darbe girişimidir' dedi"

Bülent Bostanoğlu, "Komuta kademesi olarak da bu girişimi kabul etmiyoruz" demişti

17 Temmuz 2016 20:40

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, püskürtülen 15 Temmuz darbesiyle ilgili olrak Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Bostanoğlu'nun "Bu paralel yapının darbe girişimidir" dediğini aktardı.

Fikri Işık, "Bu darbe girişimi tamamen deşifre edilene kadar, bunların uzantıları tespit edilene kadar 'Türkiye'de darbe yapılmaz' demek doğru olmaz. Biz işin paralel yapının gerçekleştirdiğini anladık" dedi.

Işık, "Aldığımız ilk bilgilerde komutanların rehin alındığı öğrendik. Deniz Kuvvetleri Komutanımız 'Bu paralel yapının darbe girişimidir' dedi. Vatansever bütün komutanlar ellerinden gelen gayreti gösterdi. Biz de adım adım yürüttük" diye konuştu.

 

Komutan "Kabul etmiyoruz" demişti

 

Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Bostanoğlu, ''Komuta kademesi olarak bu girişimi kesinlikle kabul etmiyoruz'' demişti.

Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekai Aksakallı da  "Eşkiyalar başarılı olamayacaklar" diye konuştu.    

7. Kolordu Komutanı Korgeneral İbrahim Yılmaz, ''Darbe girişimi yanlıştır" şeklinde konuşmuştu.

Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanı ve Jandarma Genel Komutanı cunta tarafından rehin alınmıştı.

 

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