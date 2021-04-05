"Deniz Aslanları" bildirisinde ismi kullanılan emekli yarbay Kemal Egemen şikâyetçi oldu

Emekli 103 amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin ortak açıklama yapmasının ardından, kendilerine "Deniz Aslanları" adını veren 1976-1984 yılları arasında Deniz Lisesi ve Deniz Harp Okulu’nda eğitim almış bir grup da bildiri yayımladı. Bu bildiride adı geçen emekli yarbay Kemal Egemen, Kadıköy Göztepe Karakolu'na giderek böyle bir bildiriden haberinin bulunmadığını, isminin rızası olmadan kullanıldığını belirterek şikâyetçi oldu.

103 emekli amiral, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili sözleri sonrası başlayan tartışmalara ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın “takke ve cübbe” giydiği bir fotoğrafının basına yansımasına ilişkin ortak bir açıklama yayınladı. Bu ortak açıklamanın ardından ise bazı basın yayın organlarında, 1976-1984 yılları arasında Deniz Lisesi ve Deniz Harp Okulu’nda eğitim almış ve kendilerine "Deniz Aslanları" diyen grubun da bildiri yayımladığı duyurulmuştu.

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Bildiride imzalarının bulunduğu belirtilen birçok isim ise böyle bir bildiriden haberdar olmadıklarını, dolayısıyla imzalarının rızaları dışında kullanıldığını ifade etmişlerdi.

Emekli Yarbay Kemal Egemen de Deniz Aslanları adlı grup tarafından yayınlandığı belirtilen bildiriyi hazırlayanlardan şikayetçi oldu. Edinilen bilgiye göre, dün Kadıköy Göztepe Karakolu'na giden emekli Yarbay Egemen, "Bilgim ve iznim dışında ismimi oraya yazanlardan şikayetçiyim" dedi.

Ne olmuştu?

103 emekli amiral imzasıyla, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin sözleri sonrası başlayan tartışmalara ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın "takke ve cübbe" giydiği bir fotoğrafının basına yansımasına ilişkin olarak ortak bir bildiri yayımlandı. Bildiride "Montrö; sadece Türk Boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye'ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve Boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran, Lozan Barış Antlaşmasını tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir" denilirken, Tuğamiral Sarı'nın görüntülerine ilişkin olarak da "Kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur" ifadesi kullanıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun bildiriye "Haddinizi bilin" sözleriyle tepki gösterirken, TBMM Başkanı Şentop da bildiri için "darbe çağrışımlı" nitelemesi yaptı.