Demre Çayı tamamen kurudu, üreticiler endişeli!

Batı Torosların eteklerinden doğan ve Antalya'nın Demre ilçesinde denize dökülen Demre Çayı, yeterli yağış olmaması nedeniyle tamamen kurudu.



Batı Torosların en yüksek noktalarından Gömbe Yaylası'ndaki Akdağ'ın eteklerinde eriyen kar ve yağmur sularının etkisiyle kasım ayı ortalarında akmaya başlayan Demre Çayı'nda geçen yıllarda mayıs ayı sonuna kadar su bulunuyordu.



Ancak bu yıl küresel ısınmanın etkileriyle birçok dereyi içine alarak Demre'de denize dökülen çay, tam anlamıyla kurudu.



Çay yatağının denize dökülen noktadan başlayarak yaklaşık 10 kilometre bölümünde bir damla su kalmadı. Demre Çayı'nda sadece 2020 yılının 15 Ocak günü yağan yağış sonrası bir sel tehlikesi yaşanmış, ancak bir süre sonra çayın suları azalmaya başlamıştı.



Demre Çayı yatağında DSİ tarafından açılan kuyulardan, yaklaşık 30 bin dönüme yakın narenciye bahçesi ve sera sulanıyor. Ayrıca Demre ilçe merkezindeki 7 mahalle ile Demre'ye bağlı Beymelek ve Köşkerler mahallelerinin içme suyu da Demre Çayı yatağındaki kuyulardan sağlanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin projesiyle bazı mahallelere sulama suyu götürülecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan yeni bir projeyle de Gürses, Yavu, Davazlar ve Kapaklı mahallerine aynı çayın yatağında açılan kuyulardan sulama suyu götürülecek. Ancak, Toroslara yeterli karın yağmaması, yağışların azlığı nedeniyle çayın bu yıl akması beklenmiyor.



Demre Ziraat Odası Başkanı İbrahim Oğuz, Demre'de 30 bin dönümlük portakal bahçelerinde ve seralarda tarım yapıldığını belirterek, "Önümüzdeki sezonda portakal bahçelerimiz, erken dikilen seralarımızda çok büyük bir sıkıntı bizi beklemektedir. İnşallah önümüzdeki günlerde yağışların artmasını bekliyoruz. En son Demre Çayı'mız 2007 yılında aynı şekilde kurumuştu. Aynı yılın şubat, mart ayında çay tekrar akmıştı. İlk defa bu kadar kuruduğunu görüyoruz. İnşallah önümüzdeki aylarda yağacak yağışlarla, Demre Çayı'mıza suyun gelmesini bekliyoruz" diye konuştu.