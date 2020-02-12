Demokrat Parti ön seçimleri: İkinci ayakta 'demokratik sosyalizm' kazanırken ılımlılar takip etti, Biden delege çıkaramadı

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Kasım ayında ABD Başkanlığı için Donald Trump ile yarışacak Demokrat adayı belirleyecek ön seçim sürecinin ikinci ayağının yapıldığı New Hampshire'da kendini 'demokrat sosyalist' olarak tanımlayan Bernie Sanders kazandı.

New Hampshire eyaleti tıpkı Iowa'da olduğu gibi Sanders ile eski South Bend Belediye Başkanı Pete Buttigieg arasında kıran kırana bir yarışa sahne olurken, uzun süre boyunca yarışın favorisi olarak görülen eski Başkan Yardımcısı Joe Biden bir kez daha beklentilerin altında kaldı. Sandıktan çıkan sürpriz sonuç ise Minnesota Senatörü Amy Klobuchar'ın üçüncü olması oldu.

Şu ana kadar New Hampshire'da oyların yaklaşık yüzde 90'ı sayıldı, ancak ön seçimlerde sonuçlar seçim bölgeleri üzerinden belirlendiği için sonuçlarda bir değişim olması beklenmiyor. Açıklanan sonuçlara göre Sanders oyların yüzde 25.7'sini, Buttigieg 24.4'ünü, Amy Klobuchar ise 19.8'ini aldı. Bir dönem anketlere liderlik eden isimler Senatör Elizabeth Warren ve Joe Biden'sa yüzde 10'un altında kalarak delege kazanamadı.

Buttigieg New Hampshire'dan 9 delege çıkararak Sanders karşısındaki 1 delegelik üstünlüğünü korudu. Sanders Iowa ön seçiminde daha fazla oy almış, ancak delegeler bölgelerden alınan sonuçlara göre belirlendiği için Buttigieg bir tane daha fazla delege çıkarmıştı.

Sanders sonuçların yüzde 77'sinin açıklanmasının ardından yaptığı zafer konuşmasında "Size şunu söyleyeyim; bugün Donald Trump için sonun başlangıcıdır" dedi.

Buttigieg, ön seçimin ikinci ayağındaki zaferinden dolayı Sanders'ı kutladı ancak bir kez daha Vermont senatörünün "herkesi kucaklayan bir kampanya yürütmediğini" söyledi.

Ön seçim yarışı hızlanmaya başlarken, siyasi tecrübesi bulunmayan girişimci Andrew Yang, "sayıların kazanmayacağını gösterdiğini" belirterek kampanyasına son verdi.

Sanders, 2016'daki ön seçimlerde rakibi Hillary Clinton'ı 22 puan farkla geçmişti.