Demirtaş: Türklerle Kürtler ilk kez Cihangirde mi karşılaştı?

BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, partisinin grup toplantısında, 'Akil Adamlar' komisyonunun adına itiraz etti ve parti olarak önerilerinin bu komisyona "Akil Kadınlar" denmesi olduğunu söyledi.

BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, partisinin grup toplantısında, Diyarbakır’daki Nevruz kutlamalarından sonra yaşanan gelişmelere değindi. ‘Akil Adamlar’ komisyonunun adına itiraz eden Demirtaş, parti olarak önerilerinin bu komisyona “Akil Kadınlar” denmesi olduğunu, Akil Kadınlar Komisyonu’na bazı erkeklerin de alınabileceğini söyledi.

Demirtaş, Abdullah Öcalan’ın Diyarbakır’daki Nevruz kutlamalarında okunan mesajında yer alan, “Türkler ve Kürtler İslam bayrağı altında 1000 yıl birlikte yaşadı” ifadelerine dönük eleştirilere de değinen Demirtaş bu eleştirilere, “1000 yıl önce o topraklarda Kürtler ve Türkler karşılaştıklarında, o toprakları birlikte yurt edindiklerinde, o halkları bir arada tutan şey İslamiyet’ti. Buna atıfta bulunmak niye rahatsız ediyor. Bazı çevreler bu gerçeği ilk kez duymuş gibi feveran ediyor. Soruyorum, bunlar Türklerle Kürtlerin ilk kez Cihangirde mi karşılaştığın düşünüyorlar” sözleriyle karşılık verdi.