Demirtaş için tahliye talebi reddedildi

Yaklaşık 3.5 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki tahliye talebi reddedildi.

Başvuruyu yapan Demirtaş'ın avukatlarından Mahsuni Karaman red kararına hiçbir gerekçe sunulmadığını belirtti.

Karaman tahliye talebi hakkında red kararı verilmesinin 'kesin' olamayacağına yani itiraz yolunun açık olduğuna dikkati çekerek Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğini'nin 'karar kesindir' kararını eleştirdi.

Karaman 'torba kanun gibi torba karar verildiğini' söyledi.

Avukatlarından Mahsuni Karaman Twitter hesabından red kararıyla ilgili şunları yazdı:

"Hipertansiyon, kalp ve solunum yolu hastalıkları nedeniyle korona virüs risk grubunda olan Sayın Demirtaş için yaptığımız tahliye talebi, başvurudan 2 hafta sonra hiçbir gerekçe gösterilmeden reddedildi.

İki hafta düşünüp bir gerekçe bile bulamayan Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği, “karar, usul ve yasaya uygun olduğundan itirazın reddine” demiş. Çok haklı(!) bir gerekçe. Bir de son derece haklı(!) gerekçe dışındaki noktalara bakalım:

Şüphelisi olmadıkları bir soruşturma dosyasından tutuklanan Sayın Demirtaş ve Sayın Yüksekdağ ile ilgili son tutuk devam kararına; - hem ayrı ayrı itiraz edilmiş, - hem de ayrıca sayın Demirtaş ile ilgili bir tahliye talebinde bulunulmuştur. Yani iki itiraz, bir de tahliye talebi.

Bu iki itiraz ve bir tahliye talebini birleştiren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 5.Sulh Ceza Hakimliğinden, iki hafta sonra, bu muhteşem gerekçeli(!) red kararını aldırmış. Üstelik karar da kesinmiş!

Şüphelisi bile olmadıkları bir soruşturmadan tutuklanan Sayın Demirtaş ile Sayın Yüksekdağ için tahliye kararı verecek cesaretiniz yok. Gerekçe yazacak yüzünüz yok. Ama hiç değilse, torba kanun tekniğinden esinlenerek verdiğiniz şu torba kararlardan vazgeçin.

Bir de, itiraz ve tahliye talebinin iki farklı usule tabi olduğunu öğrenin. İtirazın reddi kararı kesin, tahliye talebinin reddi ise itiraza tabidir. Öğrenin bunları. Yoksa torbaya koyduğunuzu çorba yapar, kendinizi rezil edersiniz. Bakın işte bu, kesin bilgi."