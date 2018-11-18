Demirören Medya'da tenkisat: 3 gazetecinin işine son verildi

Demirören Medya Grubu'nda aylardır devam eden işten çıkarmalara yenileri eklendi. cnnturk.com.tr'de ilk etapta 3 editörün işine son verildi.

CNN TÜRK’ün haber portalı Cnnturk.com.tr’de tenkisat yeniden başladı. Yaklaşık 1 ay önce İçerik ve İş Geliştirme Direktörü Umut Katırcı, İnternet İçerik Müdürü Gözde Akgüngör Pamuk, Magazin Editörü Yasemin Türk, Gece Editörü Mert Eskisındı’nin işine son verilmişti.

Gruptaki yeni yapılanmanın ardından eski çalışanlara yönelik tenkisat dalgası dün de devam etti. Medyaradar’da yer alan habere göre Cnnturk.com.tr’de haber editörü olarak görev yapan gazeteciler Süleyman Arıoğlu, Hüseyin Asal ve Adnan Payaslı ile yollar ayrıldı. 3 gazetecinin Cnnturk.com.tr’de 8 yıldır görev yaptığı öğrenildi.

Demirören Medya’da 10 gün önce Vatan Gazetesi kapatılmış ve çalışanlara ay başına kadar beklemeleri söylenmişti. Kasım ayı sonu itibariyle grupta yeni bir tenkisat dalgasının başlayacağı da iddialar arasında.