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Spor

Demir İnşaat Büyükçekmece - Trabzonspor: 81-76

İSTANBUL,(DHA) SALON: Gazanfer Bilge HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Mehmet Şahin, Ahmet Tatlıcı DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE: Walker 14, Wright 22, Stojanovski 10, İlkan Karaman 2, Kairys 10, Burak Can Yıldızlı 9, Merthan Mutlu 3, Simpson 11, Robinson TRABZONS

23 Nisan 2018 01:15

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Gazanfer Bilge
HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Mehmet Şahin, Ahmet Tatlıcı
DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE: Walker 14, Wright 22, Stojanovski 10, İlkan Karaman 2, Kairys 10, Burak Can Yıldızlı 9, Merthan Mutlu 3, Simpson 11, Robinson
TRABZONSPOR: Burak Eşlik 15, Vasiliauskas 19, Eldridge 18, Alper Saruhan 9, Bora Hun Paçun 11, Yiğit Özkan, Ozan Anton Odabaşı 4, Kaan Konak, Yusuf Necip Seçen
1\'İNCİ PERİYOT: 24-20
İLK YARI: 41-40
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 61-62
5 FAUL ALAN: 38.36 Simpson (Demir İnşaat Büyükçekmece) - 36.58 Burak Eşlik, 38.31 Bora Hun Paçun, 39.52 Alper Saruhan (Trabzonspor)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 26\'ncı hafta mücadelesinde Demir İnşaat Büyükçekmece kendi sahasında Trabzonspor\'u 81-76 mağlup etti.

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