Demet Akalın Boji'ye talip oldu

Şarkıcı Demet Akalın, tramvaya pislediği iddiasıyla kumpas kurulan Boji'ye talip olduğunu duyurdu.

Akalın, İBB Haber hesabının "İBB Sözcüsü Murat Ongun: Bunca spekülasyondan sonra Boji'nin başına bir şey gelmesinden korkuyoruz. İBB Sözcüsü Murat Ongun: Boji için geniş arazili evi olan bir aile arıyoruz." tweetini alıntılayarak, "Ben hemen talibim" ifadesini kullandı.

Kumpas kurulan Boji'ye yuva aranıyor

Geçtiğimiz günlerde tramvaya kakasını yaptığı gerekçesiyle hedef haline gelen ve yapılan incelemelerde kumpas kurulduğu anlaşılan Boji'yle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Boji'yi sahiplendirmek istediklerini söyledi. Nesin Matematik Köyü de Boji'yi sahiplenmek için talip olmuştu.

TIKLAYIN | Kumpas kurulan Boji'ye yuva aranıyor

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