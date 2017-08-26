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Della Miles coşkusu

Mehmet KURT/İZMİR, (DHA)- GEÇEN yıl caz dünyasının önemli isimlerini İzmirliler ile buluşturan İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) bu yıl da dünyaca ünlü caz sanatçılarını sevenleriyle bir araya getirdi

26 Ağustos 2017 13:40

Mehmet KURT/İZMİR, (DHA)- GEÇEN yıl caz dünyasının önemli isimlerini İzmirliler ile buluşturan İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) bu yıl da dünyaca ünlü caz sanatçılarını sevenleriyle bir araya getirdi. Bu kez uzun yıllar Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yapan ABD\'li caz sanatçısı Della Miles\'ı İzmirli cazseverler ile buluşturdu.
Caz müziğinin en güzel örneklerini seslendiren Miles, ses, sahne performansı ve öğrendiği Türkçe\'siyle beğeni topladı. Whitney Houston\'un dillerden düşmeyen şarkısı “I Will Always Love You\" gibi unutulmaz şarkıların yanı sıra Şebnem Ferah\'ın \'Sil Baştan\', \'Artık Sevsen de Sevmesen de\' gibi Türkçe şarkılara da repertuvarında yer veren Miles\'a ünlü şef Murat Kodallı yönetimindeki orkestra eşlik etti. Zaman zaman izleyenlerin arasına karışan sanatçı, yoğun istek üzerine bis yaparak şarkı söylemeyi sürdürdü. İzmir\'de ve  Türkiye\'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten sanatçı uzun süre alkışlandı.

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