Değişim Uzmanları belgelerini aldı

İSTANBUL, (DHA)-YENİ Yüzyıl Üniversitesi ve Dünya Değişim Akademisi işbirliği ile kişisel gelişim alanında bir çığır açan Değişim Uzmanlığı eğitim programı İstanbul’da başlatıldı. Dünya Değişim Akademisi kurucuları tarafından 45 yıllık birikimin sonucunda oluşturulan değişim programları, insanın ve toplumun olumlu bir şekilde değişmesine katkıda bulunarak savaşçı bir dünyadan barışçı bir dünyaya geçilmesini amaçlıyor.

Değişim Uzmanlarını yetiştirmek için Yeni Yüzyıl Üniversitesi ile ortak bir program başlatıldığı ve bu kapsamda ilk 15 Değişim Uzmanı’nın eğitimlerini tamamlayarak belgelerini bugün aldığı duyuruldu. Üniversite ile birlikte \'Değişim Uzmanlığı\' programını yürüten Dünya Değişim Akademisi kurucuları, programların periyodik olarak açılacağını ve isteyenlerin bu programa katılarak \'Değişim Uzmanı\' olabileceğini söyledi: Akademiden yapılan açıklama şöyle:

“Daha fazla bekleyecek vaktimiz yok, dünyanın yok olmaması için bilinçli olarak pozitif yönde değişmek zorundayız. Bu dünya toplumlardan ve toplumlar da bireylerden oluşuyor, bu nedenle bilinçli değişim her bir insan için zaruridir. Kimse değişimden kaçamaz, ama eğer değişime bilinçli bir yön vererek barışa doğru değişmezsek, dünya savaşına doğru bir değişim gerçekleşecek ve bundan herkes zarar görecek.”

\"PROGRAM İNSANI OLUMLU ETKİLEYEN TEKNİKLERDEN OLUŞUYOR\"

Değişim Uzmanlığı programının neleri kapsadığı ise söyle anlatıldı:

“Değişim programları insanı fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal düzeylerde olumlu bir şekilde etkileyen pratik tekniklerden oluşuyor. Bu teknikler senelerce uygulanan teorik ve pratik tecrübeye dayanıyor, bu süreçte binlerce insan bu tekniklerden yararlandı ve olumlu değişimler yaşadı. Bu uygulamalar sonucunda insan hayatının nasıl pozitif bir şekilde değiştiğini gördüğümüz için, Değişim Uzmanlarını yetiştirmeye karar verdik. Değişim uzmanları ve onların uygulayacağı değişim programları sayesinde dünya bilinçli bir değişime uğrayacak ve gelecek daha parlak ve umut verici olacaktır.”

Dünya Değişim Akademisi; 60’a yakın değişim programı bulunduğunu ve her programın pratik tekniklerden oluşan uygulamalara dayandığını belirtti. Bunlardan bazılar ise şöyle:

\"Depresyondan Özgürleşme Sanatı; Öfkeyi Dönüştürme Sanatı; Stres Yönetimi; Aşk Sanatı; Başarı Sanatı; Korkuları Aşma; Zaman Yönetimi; Etkili İletişim Sanatı; Farkındalık Sanatı\"

\"DEĞİŞİMİN GÜCÜNÜ GÖRDÜM\"

Değişim Uzmanlığı eğitim programına katılarak belge alan bazı uzmanlar ise tecrübelerini şöyle anlattı:

Neval Kütük: Bir süredir Değişim programlarını uyguluyorum ve kendimde gördüğüm olağanüstü değişimleri fark edince bu programları başkaları ile de paylaşmak istedim.

Birgül Yıldırım: Ben de Aşk Sanatı programını uygulamıştım ve inanılmaz değişimi gördüm. Bu benim hayal bile edemeyeceğim bir şeydi, bu yüzden bu uzmanlık eğitimine katıldım ve Değişim Uzmanı oldum.

Mine Sarıbay: Depresyondan Özgürleşme programını almıştım birkaç arkadaşla, çok ilginç değişimler yaşadım. Daha önce hiç fark etmediğim konular yüzeye çıktı ve bu programların gücünü gördüm. O yüzden Değişim Uzmanı olmak istedim, böylece bu müthiş teknikleri herkese aktarabileceğim.

Yetkililer, Değişim Uzmanlığı eğitim programına herkesin başvurabileceğini açıkladı.

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