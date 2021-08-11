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Dedeoğlu ailesini öldüren Mehmet Altun, evin köpeğini de vurmuş

11 Ağustos 2021 07:38

Konya'da 7 kişilik Dedeoğlu ailesinin öldürüldüğü olayda, katil Mehmet Altun'un evin köpeğine de ateş ettiği ortaya çıktı.

Halk TV'den İsmail Saymaz'ın haberine göre; Altun'un sıktığı mermilerden biri bacağına isabet eden köpek, aile tarafından tedavi ettirildi. Bu köpek katliamdan sağ kurtulan tek canlı oldu. 

Konya'nın Meram ilçesinde 10 yıldır birbirleriyle husumet içerisinde olduğu belirtilen Keleş ve Çalık aileleriyle, Kars'tan göçen Dedeoğlu ailesi arasında 12 ve 22 Mayıs 2021'de gerginlik yaşanmıştı. 

Dedeoğlu ailesi evinde saldırıya uğramıştı.

Keleş ve Çalık ailelerinin akrabası olan Mehmet Altun, 30 Temmuz'da yanında silah, bıçak ve benzin alarak, Dedeoğlu ailesinin evini basıp 7 kişiyi öldürmüştü.

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