DEAŞ operasyonuna 1 tutuklama

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan Iraklı İhsan Jasim Muhammed Ali Al Yasili, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun\'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezinde silahlı terar örgütü DEAŞ\'a yönelik 6 gün önce operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen 10 Iraklı gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçen suç delillerine el kondu. Polisteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden İhsan Jasim Muhammed Ali Al Yasili işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin daha öncede Sakarya\'da polisin yaptığı DEAŞ operasyonunda gözaltına alındığı öne sürüldü.

Öte yandan halen İl Emniyet Müdürlüğü\'nde bulunan 9 şüphelinin sorgularının çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.



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