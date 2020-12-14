DC Comics duyurdu; yeni Batman, siyah olacak

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DC Comics, yeni çizgi romanlarda Batman'in kostümünü Tim Fox isimli siyah bir karakterin giyeceğini duyurdu.

DC Comics'in geçen hafta yaptığı açıklamaya göre Bruce Wayne'in şirketlerini yöneten Lucius Fox'un kendisinden uzakta büyümüş olan oğlu, Batman rolünü devralacak.

Yeni çizgi romanlar, Gotham'ın kötü yürekli Magistrate tarafından yönetildiği bir gelecekte geçecek. Bruce Wayne'in öldürüldüğü ve maskeli kahramanların yasaklandığı bu evrende günü kurtarmak için Fox, yeni Batman olmaya karar verecek.

Yeni çizgi roman serisinin hikayesi, 12 Yıllık Esaret (12 Years A Slave) filminin senaristi John Ridley tarafından kaleme alınacak. Çizimleri Nick Derington and Laura Braga yapacak.