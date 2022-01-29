DBP Diyarbakır İl Başkanı gözaltına alındı

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Başkanı Seval Gülmez, Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen terör soruşturması kapsamında, polis tarafından gözaltına alındı.

DBP il binasında, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in de aralarında olduğu grubun Abdullah Öcalan ve öldürülen teröristlere hitaben saygı duruşu yaptığı iddia edilen fotoğraflar, çeşitli tarihlerde sosyal medyada paylaşıldı. Söz konusu fotoğrafların yayınlanması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda Güvenlik ve TEM şube ekiplerince 26 Ocak’ta DBP il binasına operasyon düzenlendi. Ekipler, il binasında arama yaptı.

Koronavirüs’e yakalandığı için o dönem evinde izolasyonda olan DBP İl Başkanı Seval Gülmez, tedavisinin tamamlanmasının ardından bu sabah saatlerinde polisler tarafından gözaltına alındı.

Seval Gülmez, ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.

HDP’li 4 vekil ve il başkanına da soruşturma

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca fotoğraflarda tespit edilen HDP Diyarbakır milletvekilleri Semra Güzel, Dersim Dağ, İmam Taşçıer ve Remziye Tosun ile İl Başkanı Zeyyat Ceylan hakkında da soruşturma başlatıldı.