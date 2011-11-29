Davutoğlu: Suriye için tüm senaryolara hazırız

T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin Suriye'ye askeri müdahalede bulunmayı düşünmediğini ancak tüm senaryolara da hazırlıklı olduğunu söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Suriye'ye askeri ambargoya karşı olduklarını belirtti. Enerji Bakanı Taner Yıldız ''Yaptırımlar kapsamında Suriye'nin elektriğinin kesilmesi gündemde değil. Çünkü elektrik insani bir şey, Suriye halkı kullanıyor'' dedi.



Bir televizyon kanalına demeç veren Dışişleri Bakanı Davutoğlu, yüzbinlerce kişinin şiddetten kaçması durumunda ise uluslararası toplumun, Suriye'de bir tampon bölge oluşturulmasını düşünmek zorunda kalabileceğini belirtti.



Davutoğlu, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ı kastederek, "Kendi halkına işkence eden bir rejimin yaşama şansı olmaz" dedi.

Rusya: Suriye'ye askeri ambargoya karşıyız



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'ye askeri bir amborgoya karşı olduklarını belirterek, uluslararası topluma çağrıda bulundu: "Suriye'yi ultimatomlarla tehdit etmeyi bırakın" dedi.



Birleşmiş Milletler'in Suriye için kurduğu bağımsız soruşturma komisyonu, Suriye’de rejim aleyhine dönen güvenlik güçlerinin de yer aldığı 223 kurban ve tanıkla da görüştüğü raporunu dün açıklamıştı.

Esad'a işkence suçlaması



Raporda Şam yönetiminin cinayet, işkence ve tecavüz dahil insanlığa karşı suçlar işlediği ve bundan Devlet Başkanı Beşşar Esad hükümetinin sorumlu olduğu belirtilmişti.

Yıldız: Suriye'nin elektriğini kesmeyiz



Enerji Bakanı Taner Yıldız ''Yaptırımlar kapsamında Suriye'nin elektriğinin kesilmesi gündemde değil. Çünkü elektrik insani bir şey, Suriye halkı kullanıyor'' dedi.



Türkiye-Suriye ilişkilerinde gergin bir dönem yaşanıyor.



Masada Suriye'ye yönelik yaptırımlar var. Ancak bu ortama rağmen Türkiye, Suriye'nin elektriğini kesmeyi düşünmüyor.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, ''Yaptırımlar kapsamında Suriye'nin elektriğinin kesilmesi gündemde değil. Çünkü elektrik insani bir şey, Suriye halkı kullanıyor'' dedi.



Yıldız Suriye ile ilişkiler konusunda daha önce yaptığı açıklamada, ''Şu anda oraya elektrik veriyoruz. Bu seyir devam ederse tüm bu kararları gözden geçirmek zorunda kalabiliriz'' demişti.



