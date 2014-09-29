Davutoğlu, rüyasında Hegel'le tartışmış

Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Açık söyleyeyim, doktora tezimi yazarken rüyalarımda bazen Gazali ve Hegel’le tartıştığımı hatırlarım. Görmediğim halde onlar benim hocam” dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde konuşan Davutoğlu, "kitapları filozofların dünyasına ‘nüfuz ederek’ okuduğunu da sözlerine" ekledi.

Marksizm de biliyor

Başbakan bir önceki ilginç açıklamasında da Marksizm’den bahsedip, zorunlu din dersine verilen tepkilere “Nasıl ben Marksist değilsem ama Marksizmi bilmek iktisat, uluslararası ilişkiler okurken de bir zaruretse bir ateistin dahi belli bir vasatta din kültürü sahibi olması yapacağı her sosyal analiz için bir zarurettir” sözleriyle yanıt vermişti.