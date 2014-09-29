T24 LogoT24 Logo
Gündem

Davutoğlu, rüyasında Hegel'le tartışmış

Başbakan Ahmet Davutoğlu, rüyalarında Alman filozof Hegel ve İslam alimi Gazali’yle tartıştığını söyledi

29 Eylül 2014 12:36

Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Açık söyleyeyim, doktora tezimi yazarken rüyalarımda bazen Gazali ve Hegel’le tartıştığımı hatırlarım. Görmediğim halde onlar benim hocam” dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde konuşan Davutoğlu, "kitapları filozofların dünyasına ‘nüfuz ederek’ okuduğunu da sözlerine" ekledi.

 

Marksizm de biliyor

 

Başbakan bir önceki ilginç açıklamasında da Marksizm’den bahsedip, zorunlu din dersine verilen tepkilere “Nasıl ben Marksist değilsem ama Marksizmi bilmek iktisat, uluslararası ilişkiler okurken de bir zaruretse bir ateistin dahi belli bir vasatta din kültürü sahibi olması yapacağı her sosyal analiz için bir zarurettir” sözleriyle yanıt vermişti.

 

 

ETİKETLER

ahmet davutoğlubaşbakanondokuz mayıs üniversitesigazalihegelrüyamarksizm

İlgili Haberler

Başbakan Davutoğlu hocalığa geri dönüyor

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin (OMÜ) akademik yıl açılışına katılacak ve iki derse girecek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24