Davutoğlu: Kararı iade edeceğiz

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Avrupa Parlamentosu'nun Gezi Parkı kararının, ellerine ulaşır ulaşmaz parlamentoya geri iade edileceğini söyledi. Davutoğlu, "usül ve esas açısından kabul edilemez" ve "oryantalist" olarak nitelendirdiği kararı açıkayan parlamentoya, ''Türkiye hiçbir şekilde, hiçbir ülke ya da ülke grubundan ders alma durumunda değildir'' dedi.

Polisin 1 Haziran günü Taksim Meydanı'ndan çekildiği sıralarda Almanya'nın Frankfurt şehrinde düzenlenen Blockupy gösterilerinde polisin biber gazı ve tazyikli su kullandığını hatırlatan Davutoğlu, "Ancak AP'nin açıklamasının içeriğine bakıldığında dengesiz şekilde sanki Türkiye'de şiddet kullanmayan protestoculara aşırı şiddet kullanılmış gibi bir hava yaratılmaktadır. Biz gösteri özgürlüğünü hukuk devleti bağlamında korumaya devam edeceğiz. Oradaki barışçıl gösteriler düzenleyen gençlerimizle şiddet yanlısı marjinal gruplar arasında çizgi koyuyoruz. İfade ve gösteri hakkını savunmaya devam ederiz ancak ülkemizin imajını uluslararası alanda bozmaya yönelik çabaları kabul etmeyiz" dedi.

ABD'nin açıklaması rahatsız edicidir



Davutoğlu'na Avrupa Parlamentosu kararının geri iadesinin, ABD ile ilişkiler üzerinde nasıl bir etkisi olacağıyla ilgili gelen soru üzerine ise Dışişleri Bakanı, "Hem Sayın Kerry ile hem de Avrupa’daki dost bakanlarla konuyu ele aldım. Bize göre 'Türkiye'deki gelişmelerden kaygılıyız' ifadesi rahatsız edicidir. 2005 yılında Fransa’da yaşanan olaylarda kaygılıyız ifadesi kullanılmamışsa Türkiye için de kullanılamaz" dedi.

Davutoğlu, Ankara ile Washington arasında herhangi bir gerilim söz konusu olmadığını ancak Türkiye'nin hiçbir ülkeden ders almasının kabul edilemeceğini belirtti.

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış da, AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Catherine Ashton ile AB Genişlemeden Sorumlu Komiseri Stefan Füle'nin Türkiye'nin AB üyelik ve reform sürecine daha da sahip çıkılması gerektiği yönünde yapıcı mesajlarını önemsediklerinin altını çizerek, "Avrupa Parlamentosu'nda bazı parlamenterlerin medyatik olmak uğruna saçmalama özgürlüklerini de doyasıya kullanma hevesleri ortadadır Ama saçmalamak da bir özgürlüktür, bu özgürlüğe saygı duyuyoruz. Parlamento kürsüsünü bu tür akıl tutulmasına alet etmek her şeyden önce Avrupa Parlamentosu'nun güvenilirliğine ve imajına zarar veriyor" ifadelerini kullandı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kararın çıkmasından önce Avrupa Parlamentosu'na, "Sen kim oluyorsun da benimle ilgili karar alıyorsun. Senin haddine mi?" diyerek tepki göstermişti. Bu kararı tanımayacaklarını belirten Erdoğan, "Kararı alanlar, önce Yunanistan'a baksınlar. Yunanistan'da halkla polisin karşı karşıya geldiğinde acaba AB'nin yetkilileri, onlara para vermekten başka ne yaptı? İngiltere'de G8'i protesto edenler yerlerde sürüklendi" dedi.