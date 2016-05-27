Davutoğlu, Baykal'a komşu oluyor

Ankara Çayyolu’ndaki Gülve Villaları adlı sitedeki evi kiralayan Ahmet Davutoğlu, pazartesi günü yeni evine taşınacak. Ev eski CHP lideri Deniz Baykal’ın evine de 500 metre mesafede bulunuyor.

Ağırlıklı vaktini İstanbul’da geçirecek olan Davutoğlu, Ankara’ya geldiği dönemlerdeki çalışmalarını ise bu evden yürütecek. Milliyet’te yer alan habere göre, 6 odası 1 salonu bulunan, yaklaşık 400 metrekareye yakın bir alan üzerine yapılan müstakil villanın özel bahçesi de bulunuyor. Davutoğlu’nun oturacağı villanın yer aldığı sitede 11 ev daha bulunuyor. Sitedeki satılık evlerin fiyatının 1.5 ila 2 milyon TL arasında olduğu, bölgedeki kiraların da 4 ila 10 bin TL arasında değiştiği belirtildi. Davutoğlu’nun Bilkent Üniversitesi’nde okuyan oğlu Mehmet Davutoğlu da burada yaşayacak. Ev eski CHP lideri Deniz Baykal’ın evine de 500 metre mesafede bulunuyor.