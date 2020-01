Davutoğlu, AKP Kongresi'nde böyle veda etti: Maşeri vicdandaki rahatsızlığın farkındayım!

4 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından olağanüstü kongreye gitme kararı alan Başbakan Ahmet Davutoğlu, Binali Yıldırım'ın tek başına aday olduğu ve AKP Genel Başkanı seçildiği kongrede yaptığı veda konuşmasında, "Yeni bir kongre için karşınıza çıkmak benim arzu ettiğim bir şey değildi. Bu durumun sizin ve milletimizin maşeri vicdanında yarattığı rahatsızlığın da farkındayım. Yüzde 49,5’la 24 milyon oy aldıktan sonra olağanüstü kongre kararı almamda yegane gerekçe partimizin birlik ve bütünlüğüne verdiğim değer ve AK Parti’nin zarar görmesinden duyduğum endişedir" dedi.

"AK Parti asla bir hizbin partisi olmamıştır, olmayacak" diyen Davutoğlu, "Bu hareket için hiçbirimiz vazgeçilmez değiliz. İktidar sarhoşluğuna, güç yozlaşmasına asla düşmemeli, o emanete halel getirmemeliyiz" ifadesini kullandı.

Davutoğlu ayrıca, "Benim açımdan bu kongre, AK Parti kadroları açısından bir veda değil, vefa kongresi olmalıdır" dedi.

Davutoğlu'nun AKP 2. Olağanüstü Kongresi'nde yaptığı açıklamalardan satırbaşları şöyle:

"İnsana, zamana ve mekana selam olsun, Geçtiğimiz Berat Kandili ve yaklaşan Ramazanımıza selam olsun. Başkentimize teşrif eden sayın dava arkadaşlarım, Kaçkarlardan, Toroslardan bahar kokusu getiren partimizin genç yüzlü arkadaşlarım... Saygıdeğer hanımefendiler, değerli misafirler... Partimizin 2. olağanüstü Kongresi vesilesiyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum"



"Kongremizin tüm ülkeye hayırlı olmasını diliyorum"



Buradan bütün AKP ailesini, bütün Türkiye'yi, bütün İslam dünyasını saygıyla selamlıyorum. Kutlu yürüyüşe katkıda bulunarak vefat etmiş arkadaşlarımızı saygıyla anıyorum. Kongremizin tüm ülkeye hayırlı olmasını diliyorum.



"Bu kongre veda değil, vefa kongresidir"



Bu kongre bir veda kongresi bir vefa kongresidir demiştim. O gün verdiğimiz sözü namus bildik. O günden beri ahdimize sadık kaldık, ülkemizin ve milletimizin hukukunu, partimizin ve cumhurbaşkanımızın hukukunu büyük bir özenle koruduk. Yoğun bir siyasi mücadele verdik. Destansı başarılara imza attık. Partimizin, hareketimizin, davamızın birliğini, bütünlüğünü göz ettik. Allah’ın izniyle, son nefesimize kadar da gözeteceğiz.



"Omuzumuzdaki emaneti büyük bir onutla üstlendik"



Hamdolsun ki ilk günkü sözümüzde durduk ve omuzumuzdaki emaneti büyük bir onurla üstlendik. O günden bugüne sizinle birlikte üç kongre, iki genel seçim yaptık. 7 Haziran’la 1 Kasım arasında Türkiye’de hiç yaşanmamış bir seçim hükümetini başarıyla yürüttük. Milletimizin 7 Haziran’da verdiği mesajı aldık, gereğini yerine getirdik. Ülkemizin her köşesindeki ak gönüllülerle gurur duyuyoruz. Allah gönlünüzdeki akı, zihninizdeki berraklığı eksik etmesin.



"Bu başarıya sizlerle birlikte yürüdük"



1 Kasım seçimlerinde, bugünden sadece 6 ay önce büyük bir zafere imza atarak, yüzde 49,5 oy ve 24 milyon seçmenle partimizi iktidara taşıdık. Bu başarıya sizlerle birlikte yürüdük.

Allah gönlümüzdeki muhabbeti baki kılsın. Allah hiçbir şekilde bizi birbirimizden ayırmasın. Teşekkür ederim, 81 vilayetimizden gelen değerli dava arkadaşlarım.



"Bölgemizde devam eden yangınlara rağmen hem istikrarı koruduk hem de atılımları sürdürdük"



Seçimden önce milletimize verdiğimiz her sözü tutarak, sizin başınızı dik tutmak için 3 ay gibi kısa bir sürede bütün vaatlerimizi yerine getirdik. Küresel piyasaların henüz toparlanmadığı komşu ülkelerdeki istikrarsızlıkların devam ettiği ve terörün acımasız yüzünü bir kez daha gösterdiği bir dönemde devraldığımız görev zor bir görevdi. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı terör tehdidiyle karşı karşıya kaldık. Kan döken terör örgütlerine karşı son derece etkin ve başarılı bir mücadele verdik ve dedik ki ülkemizin her dağı, her şehri, her sokağı terörden temizleninceye kadar mücadelemiz devam edecektir. Bu yolda kararlılıkla devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Bölgemizde devam eden yangınlara rağmen hem istikrarı koruduk hem de atılımları sürdürdük. Devraldığımız hizmet kervanını bir an bile yavaşlatmadık. Aksine aşkla, heyecanla ülkemizi mahmur etme çabasında olduk.



"Vefa kongresi olmalıdır"



81 ilimizin tamamına giderek, sizlerle, milletimizle kucaklaştık. Bir doğu, bir batı, bir kuzey, bir güney ilimize giderek bölünmez bütünlüğümüzü ve kardeşliğimizi vurguladık. Mübarek berat gecesinin sabahında hamdolsun, ne vaat ettiysek hepsini gerçekleştirdik. Sizlerle birlikte yaptık. Hepinize teşekkür ediyorum. Nasıl 1. Olağanüstü Kongre’ye vefa kongresi dediysek, ikinci kongrenin de vefa kongresi olmasını diliyorum. Benim açımdan, AK Parti kadroları açısından bir veda değil, vefa kongresi olmalıdır.

Biz ahde vefayı her şeyin üstünde tuttuk. Makamlara, mevkilere, koltuklara veda ederiz kardeşlerim ama ahdimizi, davamızı asla bırakmayız. Kalıcı erdemlerin peşindeyiz. Ne yoldan saparız, ne tuzaklara düşeriz, ne de aşkımızı, sevdamızı unuturuz.

Allah bizi vefalı olanlarla beraber eylesin. Allah bizleri vefa yolundan ayırmasın. Bu harekette hiçbirimiz vazgeçilmez değiliz ama bu hareketin vazgeçmeyeceği değerleri vardır. AK Parti asla bir zümrenin partisi olmamıştır, olmayacaktır. AK Parti’yi sıradan bir partinin ötesine taşıyarak millet hareketi yapan budur, bu dava şuurudur. Partimizin riayet ettiği ve gelecekte riayet etmesi gerektiği 6 maddeyi hatırlatmak istiyorum.



"Hiçbir zaman 'vicdan terazisinden' şaşmayacaksınız"

Dava arkadaşları olarak birbirimizin onurunu ve hukukunu koruyamazsak milletimizinkini de koruyamayız. Yeryüzünde yaşayan her insanı eşrefi mahlukat olarak görmeli ve onların onurunu kendi onurumuz bilmeliyiz.

İkinci ilkemiz millet vicdanıyla uyumdur. AK Parti hareketi milletimizin bütün renklerini, bütün unsurlarını barındıran yegane partidir. Millet vicdanına dayanmayan, yer bulmayan hiçbir hareketin yaşama şansı yoktur. 14 senedir iktidar olmasının sırrı milletimizin vicdanını hakkaniyetle temsil etmesidir. Zira milletimizin vicdanında yerini koruyamayan hiçbir hareketin kalıcı olma şansı yoktur.

Teşkilatımız hiçbir zaman vicdan terazisinden şaşmayacaksınız. Üçüncü olarak AK Parti hareketi milletimizin ortak aklının ürünüdür. Bir akıl, başka bir akılla birleşti mi, kötü söze mani olur. AK Parti dönemsel bir rüzgarın partisi değil, tarihi kader birliği içinde olan büyük milletimizin ortak aklının ürünüdür"



"Bizden yana bütün haklar helal olsun, ama daha da helalleşeceğiz"



Bizden yana bütün haklar helal olsun ama daha helalleşeceğiz. Başarımız önce Allah’ın lütfu, sonra bütün vatandaşlarımızın hukukunu korumak adına ortak akılla hareket etmemizin eseridir. Esas olan millet vicdanıyla ortak aklın birleşmesi ve devlet ahlakına dönüşmesidir. Bize düşen kalp ritmimizin daima milletle ayarlı olmasıdır.

Adalet dördüncü temel ilkemizdir. Adalet terazisi vicdanla tutulur ve hiçbir hak yerde kalmaz. Bir toplumun, bir devletin bekası ancak adaletle sağlanabilir. Çalışmalarını başlattığımız yeni anayasa yazımı önümüzdeki dönemde tamamlanacak ve milletimizin ruhu adalet olan, özgürlükçü ve demokratik bir anayasaya kavuşacaktır.

Beşinci ilkemiz milli iradedir. AK Parti demokrasiyi derinleştiren bir harekettir. AK Parti her türlü siyaset mühendisliğine karşı milli iradenin yegane adresidir.



"Bütün insanlara merhametle yaklaşmalıdır"



Nihayet son ilkemiz, gönül coğrafyamız başta olmak üzere bütün insanlara merhametle yaklaşmalıdır. AK Parti, Türkiye’nin tarihi derinliğine uygun siyasi çizgisi olan yegane partidir. Türkiye mazlumlara daima kol kanat germek zorundadır. Türkiye’ye özlemle, hasretle, sevgi ve muhabbetle bakan yüz milyonlarca kardeşimizi yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Buradan, bu kongre salonundan, Kaşgar’dan Saraybosna’ya kadar yüzünü Türkiye’ye dönen bütün gönül coğrafyamıza sesleniyorum. Türkiye’nin merhameti, şefkati ve kudreti her zaman yanınızda olacaktır.

Milletimizin emaneti sizlerin omuzundadır. Her emanet gibi iktidar da imtihandır. İktidar sarhoşluğuna, güç yozlaşmasına asla düşmemeli, o emanete halel getirmemeliyiz. Bu endişeyi ömür boyu taşıyacağız. Bizim için önemli olan hangi basamakta olduğumuz değil, davamızdır. Allah, millet yolunda hiçbirimizi mahcup etmesin.

"Yeni bir kongre için karşınıza çıkmak benim arzu ettiğim bir şey değildi"

Yeni bir dönüm noktasına gelmiş bulunuyoruz. Bu konuşmayı yapmak kolay olmayabilir bazılarınız açısından ama sizin aranızda olmak en büyük onur olmuştur.

Yeni bir kongre için karşınıza çıkmak benim arzu ettiğim bir şey değildi. Bu durumun sizin ve milletimizin maşeri vicdanında yarattığı rahatsızlığın da farkındayım. Ama davamız her şeyin üzerindedir. Yüzde 49,5’la 24 milyon oy aldıktan sonra olağanüstü kongre kararı almamda yegane gerekçe partimizin birlik ve bütünlüğüne verdiğim değer ve AK Parti’nin zarar görmesinden duyduğum endişedir. Türkiye’nin kaderiyle özdeşleşen AK Parti’nin birliği, bütünlüğü benim için her şeyden önemlidir. Allah’a tevekkül ettik ve emaneti sizlere emanet ediyoruz.





"Yeni genel başkan adayımızı tebrik ediyorum"





Bu hareketin içindeki her kardeşim bilir ki bir siyasi felsefemiz yoktur, insan yetiştirmeyi en büyük ideal edinmiş bir kardeşinizim.

Aziz milletimizi daima payidar eylesin. Sevgiyle başladığımız bir işi onurla sona erdiriyoruz. Bu salonda aldığım aziz emaneti devredeceğim. Yeni genel başkan adayımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum.





"Aramızdaki hukuk ebedi bir hukuktur"

Milletimizin her ferdine bana gösterdiği muhabbet için şükranlarımı sunuyorum. Gençlerimize teşekkür ediyorum. Son iki seçimde 81 vilayetimizde aşkla davamızı sahiplenen bacılarımıza teşekkürü bir borç biliyorum. 20 aydır davamıza önünüzde hizmet etmeye çalıştım, bundan sonra aranızda devam edeceğim. Bu hareket, bu yol, bu dava şahsımızın değil, milletimizindir. Sizden ve aziz milletimizden yegane talebim haklarınızı helal etmektir. Kul olmak, eksik olmaktır. Bilmeden, istemeden kalbini kırdığım biri varsa haklarını helal etmelerini istiyorum. Sizlerden helallik diliyorum. Helalleşme ve şahit olma önemlidir. Aramızdaki hukuk ebedi bir hukuktur. İki cihan bağıdır. Birbirimizin hukukunu korumak her şeyden daha önemlidir.

"Allah yar ve yardımcımız olsun"

Şahitliğinizi alarak ayrılmak istiyorum. AK Parti’nin birliğini, beraberliğini, davasını korumak için her şeyi yaptığımıza şahitlik eder misiniz? Türkiye’nin birliğini, beraberliğini, huzur ve refahını korumak için gece gündüz çalıştığımıza şahitlik eder misiniz? Yönlerini bu ülkeye dönmüş, Somali’den Myanmar’a, Kudüs’ten Halep’e bütün mazlum milletlerin hukukunu koruduğumuza şahitlik eder misiniz? Allah, bu şahitliğinizi kabul eylesin. Bu sözlerimi siz kardeşlerime tebliğ ediyor, kongremizin hayırlı olmasını diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun.