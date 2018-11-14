DAÜ'lü gençlerden Atatürk'e ziyaret

ANKARA, (DHA)- Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencileri “DAÜ Gençliği Ata’sının İzinde” sloganıyla bir gezi gerçekleştirdi. Gençler; Birinci Meclis ziyareti ile başladıkları gezide sırasıyla Mustafa Kemal’in Nutuk adlı eserini okuduğu ve Cumhuriyet Müzesi olarak kullanılan İkinci Meclis\'i, Çankaya Köşkü Müzesi’ni, Atatürk’ün Anıttepe’deki kabrini ziyaret etti.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ ATAUM) Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk ve DAÜ ATAUM Öğretim Görevlisi Süheyla Göktürk rehberliğinde gerçekleştirilen gezi,Türk Kurtuluş Savaşı’nı yöneten, Gazi Meclis olarak anılan ve günümüzde Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak düzenlenen Birinci Meclis ziyareti ile başladı, Mustafa Kemal’in Nutuk adlı eserini okuduğu ve Cumhuriyet Müzesi olarak kullanılan İkinci Meclis ziyareti ile devam etti. Atatürk’ün 1921-1932 yılları arasında kaldığı Çankaya Köşkü Müzesi’ni gezen heyet, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan edilme kararı gibi birçok önemli kararların verildiği yemek salonu, Nutuk’un yazıldığı kütüphane ve Ata’nın yatak odası ile birçok kişisel eşyasını yakından inceledi.

Buradan Atatürk’ün Anıttepe’deki kabrine geçen öğrenciler, Anıtkabir’de yapılan resmi törenle Atatürk’ün mozolesine çelenk koydu, Anıtkabir özel defterini imzaladı. Deftere, “Ulu Önder Atatürk, aramızdan ayrılışının 80\'inci yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi öğretim elemanları ve öğrencileri olarak bir kez daha huzurundayız. Açtığın yolda, gösterdiğin çağdaş uygarlık hedeflerinden asla sapmadan ilerlemeye devam edeceğimize olan inancımızı yinelemeye geldik. Cumhuriyet’in kazanımlarını sonsuza kadar yaşamaya ve korumaya and içiyoruz. Ruhun şad olsun” ifadeleri yazılarak, Ata’ya ve ilkelerine olan bağlılık bir kez daha dile getirildi. Atatürk\'ün mozolesinin bulunduğu Şeref Salonu\'nun altındaki 3 bin metrekarelik sütunlu alanda yer alan “Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi”ni gezen heyet, 2015 Yılı Nobel Kimya Ödülü sahibi bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın, Anıtkabir\'e takdim ettiği madalya ve sertifikasını da görme olanağı buldu.