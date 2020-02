Datçalılar, kadın davulcuyla sahura kalkıyor

Mehmet Çil/DATÇA (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Datça ilçesinde, Ramazan ayında davulla sahura kaldırma geleneğini kadın davulcu yaşatıyor. Datça\'nın tek davulcusu olan, 1 çocuk sahibi Özlem İsar (41), kamyonet kasasında tüm ilçeyi sokak sokak dolaşıp, sahura kalkacakları uyandırıyor.

İstanbul\'da televizyon- radyo programcılığı, reklamcılık yapan ve sürücü kursunda çalışan Özlem İsar, eşinden ayrıldıktan sonra 6 ay önce Datça\'ya yerleşme kararı aldı. Aslen Malatyalı olan ve Anadolu türkülerini seven İsar, geçen yıl arkadaş grubu arasında eğlence amacıyla eline aldığı davulun hayatını değiştirdiğini söyledi. Daha önce davul çalmadığını, Anadolu ezgilerine ise her zaman ilgi duyduğunu belirten İsar, \"Davulu elime alınca, yabancılık çekmedim. Sanki yılların davulcusu gibi çalmaya başlayınca, arkadaşlarım çok beğendi. Daha sonra, Malatya\'dan davul getirttim. Yaklaşık 6 ay süreyle arkadaş grupları arasında çaldım. Datça\'da davul- zurnaya ihtiyaç var. Birkaç arkadaş bir araya gelip, ekip kurduk. Düğünlerde, asker uğurlamalarında, çeşitli eğlencelerde sahne almaya başladık. 6 aydır profesyonel olarak davul çalıyorum\" dedi.

SAHUR İÇİN ÖZEL MANİLER HAZIRLADI

Datça\'da, Ramazan davulculuğu geleneğinin uzun süre önce terk edildiğini kaydeden İsar, \"Bu durumu öğrenince, Belediye Başkanımız Gürsel Uçar ile görüşüp kendisine, Ramazan davulculuğuna talip olduğumu söyledim. Bu talebimi çok olumlu karşıladı. Ramazan davulcusu geleneğinin yaşatılması gerektiğine inanıyorum. Datça\'nın tek Ramazan davulcusuyum. Başka talipli olmayınca, Ramazan ayı boyunca bütün ilçeyi dolaşıp, halkı sahura kaldıracağım. Sahur için özel maniler hazırladım. Daha ilk günden olumlu tepkiler aldım\" diye konuştu.

SPONSORLARI DA VAR

İlçe merkezindeki İskele ve Eski Datça mahallelerinde değil, diğer mahallerde de davul çalacağını belirten Özlem İsar, \"İlk gün tüm ilçeyi dolaşmak çok zor oldu. Baktım olmayacak, sponsor arayışına girdim. Oto kiralama şirketi sahibi, 1 ay süreyle kullanmak üzere karşılıksız olarak bir kamyonet tahsis etti. Şimdi çok daha kolay bir şekilde tüm ilçeyi dolaşabileceğim. Ayrıca bir organizasyon şirketi de davul çalarken giymek üzere bana Datça\'nın yerli kıyafetlerinden bindallı verdi. Her iki sponsoruma teşekkür ediyorum\" dedi.



FOTOĞRAFLI