Darüşşafaka - Gaziantep Basketbol: 77 - 83

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Ziya Özorhon, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu,

DARÜŞŞAFAKA: Kartal Özmızrak 4, Okben Ulubay, Sant-Roos 17, Johnson 14, Eric 13, Kidd 2, Cummings 26, Doğuş Özdemiroğlu, Furkan Aldemir 1

GAZİANTEP BASKETBOL: Armand 25, Erol Can Çinko 16, Miller 16, Carter 11, Balazic 7, Orhan Hacıyeva 3, Murat Göktaş, Freimanis 2, Can Uğur Öğüt 3, Murphy

1\'İNCİ PERİYOT: 21-23

DEVRE: 39-35

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 62-63

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin 30\'uncu haftasında Gaziantep Basketbol deplasmanda Darüşşafaka\'yı 83-77 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 25 sayıyla Gaziantep Basketbol\'dan Armand oldu.

