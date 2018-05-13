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Spor

Darüşşafaka - Gaziantep Basketbol: 77 - 83

İSTANBUL,(DHA) SALON: Darüşşafaka Ayhan Şahenk HAKEMLER: Yener Yılmaz, Ziya Özorhon, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, DARÜŞŞAFAKA: Kartal Özmızrak 4, Okben Ulubay, Sant-Roos 17, Johnson 14, Eric 13, Kidd 2, Cummings 26, Doğuş Özdemiroğlu, Furkan Aldemir 1 GAZİ

13 Mayıs 2018 20:36

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Ziya Özorhon, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu,
DARÜŞŞAFAKA: Kartal Özmızrak 4, Okben Ulubay, Sant-Roos 17, Johnson 14, Eric 13, Kidd 2, Cummings 26, Doğuş Özdemiroğlu, Furkan Aldemir 1
GAZİANTEP BASKETBOL: Armand 25, Erol Can Çinko 16, Miller 16, Carter 11, Balazic 7, Orhan Hacıyeva 3, Murat Göktaş, Freimanis 2, Can Uğur Öğüt 3, Murphy
1\'İNCİ PERİYOT: 21-23
DEVRE: 39-35
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 62-63

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin 30\'uncu haftasında Gaziantep Basketbol deplasmanda Darüşşafaka\'yı 83-77 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 25 sayıyla Gaziantep Basketbol\'dan Armand oldu.
 

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