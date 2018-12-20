Darıca Gençlerbirliği - Antalyaspor: 0-1

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA)
STAT: İlçe
HAKEMLER: Serkan Tokat (xx), Mehmet Cem Satman (xx), Ömer Tevfik Özkoç (xx)
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Ahmet (xx) (Dk.90 Emre) - Ramazan (xx), Salih (xx), Uğur (xx), Adem (xx), Raşit (xx), Zeki (xx), Oktay (xx) (Dk.73 Mustafa), Ahmet (xx), Coşkun (xx), Görkem (xx)
ANTALYASPOR: Ferhat (xx) - Celustka (xx) (Dk.51 Musa xx), Bahadır (xx) (Dk.78 Batuhan Berkay), Birkan (xx), Mustafa (xx), Osman (xx), Zeki (xx), Harun (xx) (Dk.46 Fehmi xx), Barrada (xx), Doğukan (xx), Sergen (xx)
GOL: Dk.46 Barrada (Antalyaspor)
KIRMIZI KART: Raşit (Darıca Gençlerbirliği)
SARI KART: Ahmet, Görkem, Oktay, Mustafa (Darıca Gençlerbirliği), Bahadır, Barrada (Antalyaspor)
Antalyaspor, Türkiye Kupası 5\'inci Tur rövanş mücadelesinde deplasmanda Darıca Gençlerbirliği\'ni 1-0 mağlup ederek son 16\'ya kaldı.
(FOTOĞRAFLI)