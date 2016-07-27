Darbe girişimi sürecinde askerlerin ifadeleri

"MİT'ten bir ekip Cumhurbaşkanı'na suikast yapacak" diyen gazeteciyi Erdoğan'ın korumaları ve MİT aradı, savcılık ifadeye çağırdı

Savcılık, İnternethaber yazarı Süleyman Özışık'ın bir MİT mensubuna dayandırdığı iddiasını ihbar kabul etti