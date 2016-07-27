Darbe girişimi sürecinde askerlerin ifadeleri

<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/haber/tumgeneral-mehmet-disli-tum-gorusmeleri-komutan-emriyle-yaptim,351999" target="_blank">Tümgeneral Dişli: Genelkurmay Başkanı, Başbakan’a "Siz polisi, ben askeri çekeyim, kan dökülmesin" teklifinde bulundu!</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/haber/ustegmen-fahri-kafkasin-ifadesi-tumgeneral-partigoc-akin-ozturku-arayip-siz-de-akinciya-gecin-dedi,351432" target="_blank"><span style="line-height:1.5;">Üsteğmen Fahri Kafkas’ın ifadesi: Tümgeneral Partigöç, Akın Öztürk’ü arayıp "Siz de Akıncı’ya geçin" dedi</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/haber/mustafa-kocyigitin-ifadesinden-fuat-avni-ben-degilim-mitin-hazirladigi-20-bin-kisilik-paralel-listesini-ele-gecirdik,351884" target="_blank">Mustafa Koçyiğit'in ifadesinden: Fuat Avni ben değilim; MİT’in hazırladığı 20 bin kişilik 'paralel listesi'ni ele geçirdik</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/haber/tutuklanan-tuggeneral-sagirin-ifadesinden-10-yil-cemaate-hizmet-ettim-darbe-emrini-uygulamadim,351268" target="_blank">Tutuklanan Tuğgeneral Sağır'ın ifadesinden: 10 yıl cemaate hizmet ettim; darbe emrini uygulamadım</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/haber/orgeneral-hudutinin-savcilik-ifadesinden-2-tuggeneral-kurmay-albay-erdemliden-emir-aliyordu,351258" target="_blank">Tutuklanan Huduti'nin ifadesinden: 2 tuğgeneral, Kurmay Albay Erdemli'den emir alıyordu</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/haber/tegmen-ahmet-akalinin-ifadesinden-4-bine-yakin-agabeyimiz-almanyaya-kacti,351253" target="_blank">Teğmen Ahmet Akalın'ın ifadesinden: 4 bine yakın ağabeyimiz Almanya'ya kaçtı</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/haber/erdoganin-yaverinin-ifadesinden-gulen-teror-orgutu-lideridir-bazi-tercihlerim-nedeniyle-pismanim,351094" target="_blank">Cumhurbaşkanı'nın Başyaveri'nin ifadesinden: Gülen terör örgütü lideridir, bazı tercihlerim nedeniyle pişmanım</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/haber/mehmet-dislinin-savcilik-ifadesinden-akara-darbe-haberini-verdigimde-gulerek-saka-mi-yapiyorsun-dedi,350904" target="_blank">Mehmet Dişli'nin savcılık ifadesinden: Akar'a darbe haberini verdiğimde gülerek "Şaka mı yapıyorsun?" dedi</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/haber/darbe-girisiminden-ifadesi-alinan-erlerin-aileleri-terorist-muamelesi-zorumuza-gidiyor,350894" target="_blank">Darbe girişiminden ifadesi alınan erlerin aileleri: Terörist muamelesi zorumuza gidiyor</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/haber/yunanistana-kacan-8-askerin-savunmasindan-bir-sey-bilmiyorduk-emre-itaat-ettik,350473" target="_blank">Yunanistan'a kaçan 8 askerin savcılık ifadesinden: Bir şey bilmiyorduk, emre itaat ettik</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/haber/genelkurmay-ikinci-baskani-guler-beni-emir-subayim-rehin-aldi,351610" target="_blank">Genelkurmay İkinci Başkanı: Akın Öztürk ellerimi çözdü; darbeciler için "Bu herifler manyak" dedi</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/haber/15-temmuz-darbe-girisimi-ifadeleri-cemaatciyim-genelkurmay-baskani-necdet-ozeli-surekli-dinliyordum,351417" target="_blank">15 Temmuz darbe girişimi ifadeleri: "Cemaatçiyim", "Genelkurmay başkanlarını dinledik", "FETÖ'cü değil, darbeciyim..."</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/haber/genelkurmay-baskani-beni-gulenle-gorusturmek-isteyen-kisi-tuggeneral-hakan-evrimdi,351784" target="_blank">Genelkurmay Başkanı: Beni Gülen'le görüştürmek isteyen kişi Tuğgeneral Hakan Evrim'di</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/haber/hulusi-akar-tumgeneral-mehmet-disli-operasyon-basliyor-herkesi-alacagiz-dedi-hiddetle-karsi-ciktim,351780" target="_blank">Genelkurmay Başkanı'ndan darbeci generale: Ne diyorsun ulan sen, manyak mısın?</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/haber/erdoganin-oteline-saldiran-darbecileri-tasiyan-pilot-cumhurbaskaninin-helikopterini-gordum-ama,351933" target="_blank">Erdoğan'ın oteline saldıran darbecileri taşıyan pilot: Cumhurbaşkanı'nın helikopterini gördüm ama...</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/haber/aa-eski-hava-kuvvetleri-komutani-akin-ozturk-darbe-yapmak-istegiyle-hareket-ettigini-itiraf-ett,350670" target="_blank">Cuntacılıkla suçlanan Akın Öztürk iddiaları reddetti, Genelkurmay Başkanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı’nı tanık gösterdi</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/haber/jandarma-genel-komutani-o-gece-silah-dogrultup-rehin-alindim,351840" target="_blank">Jandarma Genel Komutanı'ndan kendisini rehin alan askerlere: Yunanlar bu muameleyi yapmazdı!</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/haber/jandarma-genel-komutani-mendi-beni-tuggeneral-timurcan-ermis-kacirdi,352076" target="_blank">Jandarma Genel Komutanı Mendi: Beni Tuğgeneral Timurcan Ermiş kaçırdı</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/haber/cuntaci-albaydan-hava-kuvvetleri-komutanina-bozulmus-ayarlari-duzeltmeye-calisiyoruz,352182">Cuntacı albaydan Hava Kuvvetleri Komutanı'na: Bozulmuş ayarları düzeltmeye çalışıyoruz</a></p>\r\n