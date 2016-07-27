T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Darbe girişimi sürecinde askerlerin ifadeleri

Darbe girişimine katılan erlerden Genelkurmay Başkanı'na askerler neler söyledi?

27 Temmuz 2016 18:26

Tümgeneral Dişli: Genelkurmay Başkanı, Başbakan’a "Siz polisi, ben askeri çekeyim, kan dökülmesin" teklifinde bulundu!

Üsteğmen Fahri Kafkas’ın ifadesi: Tümgeneral Partigöç, Akın Öztürk’ü arayıp "Siz de Akıncı’ya geçin" dedi

Mustafa Koçyiğit'in ifadesinden: Fuat Avni ben değilim; MİT’in hazırladığı 20 bin kişilik 'paralel listesi'ni ele geçirdik​

Tutuklanan Tuğgeneral Sağır'ın ifadesinden: 10 yıl cemaate hizmet ettim; darbe emrini uygulamadım​

Tutuklanan Huduti'nin ifadesinden: 2 tuğgeneral, Kurmay Albay Erdemli'den emir alıyordu​

Teğmen Ahmet Akalın'ın ifadesinden: 4 bine yakın ağabeyimiz Almanya'ya kaçtı

Cumhurbaşkanı'nın Başyaveri'nin ifadesinden: Gülen terör örgütü lideridir, bazı tercihlerim nedeniyle pişmanım

Mehmet Dişli'nin savcılık ifadesinden: Akar'a darbe haberini verdiğimde gülerek "Şaka mı yapıyorsun?" dedi

Darbe girişiminden ifadesi alınan erlerin aileleri: Terörist muamelesi zorumuza gidiyor

Yunanistan'a kaçan 8 askerin savcılık ifadesinden: Bir şey bilmiyorduk, emre itaat ettik

Genelkurmay İkinci Başkanı: Akın Öztürk ellerimi çözdü; darbeciler için "Bu herifler manyak" dedi

15 Temmuz darbe girişimi ifadeleri: "Cemaatçiyim", "Genelkurmay başkanlarını dinledik", "FETÖ'cü değil, darbeciyim..."

Genelkurmay Başkanı: Beni Gülen'le görüştürmek isteyen kişi Tuğgeneral Hakan Evrim'di

Genelkurmay Başkanı'ndan darbeci generale: Ne diyorsun ulan sen, manyak mısın?

Erdoğan'ın oteline saldıran darbecileri taşıyan pilot: Cumhurbaşkanı'nın helikopterini gördüm ama...

Cuntacılıkla suçlanan Akın Öztürk iddiaları reddetti, Genelkurmay Başkanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı’nı tanık gösterdi

Jandarma Genel Komutanı'ndan kendisini rehin alan askerlere: Yunanlar bu muameleyi yapmazdı!

Jandarma Genel Komutanı Mendi: Beni Tuğgeneral Timurcan Ermiş kaçırdı

Cuntacı albaydan Hava Kuvvetleri Komutanı'na: Bozulmuş ayarları düzeltmeye çalışıyoruz

ETİKETLER

darbe girişimi15 temmuzifadelerasker ifadeleri

İlgili Haberler

İfade vermeye gideceğini açıklayan Bülent Mumay gözaltına alındı

Gazeteci Bülent Mumay, hakkında gözaltı kararı verilen 42 gazeteci arasında yer alıyordu

"MİT'ten bir ekip Cumhurbaşkanı'na suikast yapacak" diyen gazeteciyi Erdoğan'ın korumaları ve MİT aradı, savcılık ifadeye çağırdı

Savcılık, İnternethaber yazarı Süleyman Özışık'ın bir MİT mensubuna dayandırdığı iddiasını ihbar kabul etti

7 soruda darbe girişimiyle ilgili çelişen ifadeler

15 Temmuz'daki girişimin ardından darbe soruşturması devam ediyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24