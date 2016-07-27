7 soruda darbe girişimiyle ilgili çelişen ifadeler

15 Temmuz darbe gecesinin ardından darbeci iddiasıyla tutuklanan ve tanık olarak dinlenen askerlerin ifadeleri, hükümet ve resmi kurumlardan yapılan açıklamalar ve köşe yazılarına yansıyan bilgiler arasındaki çelişkiler dikkat çekti. Darbe gecesi rehin alınan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’la birlikte helikopterle Çankaya Köşküne gelen Tümgeneral Mehmet Dişli'nin tutuklanmasından, cuntacı suçlamasıyla tutuklanan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün Genelkurmay Başkanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı’nı tanık göstererek arabuluculuk için çağırıldığını iddia etmesine kadar birbiriyle çelişen ifadeler mevcut.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, hükümet ve resmi kurumlardan yapılan açıklamalarla kulislere yansıyan ve savcılık verilen ifadelerden derlenen 7 soru işareti şöyle:

Akar ve Fidan ne görüştü?

AKP’ye yakın gazeteciler, darbe istihbaratının ilk olarak MİT’ten 16.00 gibi Akar’a iletildiğini iddia etmişti. Hürriyet’ten Abdülkadir Selvi, 16.30’ta MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ı haberdar ettiğini yazdı. Selvi yazısında, 18.00’de Karargah’ta önlemlerin görüşüldüğünü kaydetti. Oysa Akar, Fidan’ın Karargâh’a geldiği bilgisini teyit etmedi. Akar, ifadesinde Karargah’taki toplantıya katılanların isimlerini (Salih Zeki Çolak, Yaşar Güler) sayarken Fidan’dan hiç bahsetmedi. Oysa Akar’ın tutuklanan emir subayı Levent Türkkan, 20.00 sularında Fidan’ın Akar’la bir saat görüşme yaptığı iddia etti. Akar’ın Fidan’la görüşmesinde ne konuşulduğu sır olarak kaldı.

Akar niye haber vermedi?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, darbeyi saat 4-4.5 civarında eniştesinden aldığı bir telefonla öğrendiğini belirterek, “Hemen MİT Müsteşarı’nı aradım ulaşamadım, Genelkurmay Başkanı’nı aradım ulaşamadım” dedi. Başbakan Binali Yıldırım, girişimi saat 21.00’de Cumhurbaşkanı’nı aradığında öğrendiğini belirterek, “İlk olarak Genelkurmay Başkanı’nı aradım ama ulaşamadım. MİT Müsteşarı ile saat 23.00’e doğru görüşebildim” dedi. Akar’ın darbe girişimini 16.00’da haber almasına karşın neden devletin zirvesine haber vermediğine dair ifadesinde tek satır açıklamada bulunmadı. Hakan Fidan’ın nerede olduğu, neden telefonlara yanıt vermediği sorusu yanıtını bulmadı.

Niye karargâhta oturdu?

Hulusi Akar, ifadesinde MİT’in istihbarı üzerine özellikle Kara Havacılık Okulu’nda yapılan araştırmada “gelen bilginin daha büyük bir planın parçası olabileceğini mütaala ettiklerini” söyledi. Bunun üzerine tüm Türkiye’de tank, zırhlı araçların kışlalarından dışarı çıkmaması, helikopter ve jetlerin uçmaması talimatını verdiklerini anlatan Akar’ın gelen darbe tehtidi karşısında karşı birlikleri hazır tutmaması, operasyon timleri oluşturmaması güvenlik açığına neden oldu. Yine darbe girişiminin güçlü şekilde hissedilmesine karşılık Akar’ın kendisini de güvenliğe almayıp Karargâh’ta hiçbir şey olmamış gibi çalışması soru işareti yarattı.

Neden düğüne gittiler?

Hulusi Akar, darbe olacağı bilgisini o sırada İstanbul’da düğünde bulunan Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal ile Ankara’da bir düğünde olan Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi’ye neden haber vermedi? Ünal’ın Ankara’da alçak uçuş yapan jetleri TV’den öğrendiği Akın Öztürk’ün ifadesinde yer aldı. İki komutan, televizyondan da olsa darbeyi haber aldığında neden düğünü yarıda kesip karargâhlarına dönmedi, önlem almadı?

"Akar ortada" ne demek?

Hulusi Akar’ın Başyaveri Levent Türkkan, tutuklanan darbecilerden Tümgeneral Mehmet Dişli’nin darbe konusunda ikna amacıyla Akar’ın odasına girdiğini, içeride 5 dakika kaldığını belirterek, “Dışarı çıktığında ‘ortada, girin’ dedi. İçeri girdiğimizde Hulusi Akar, Dişli Paşa ve bizlere hitaben ‘Yanlış yapıyorsunuz, bu böyle olmaz’ dedi” ifadelerini kullandı. Dişli’nin Akar’a ilişkin “ortada” sözünden neyin kastedildiği anlaşılamadı.

Akın Öztürk darbeci mi?

Akın Öztürk’le ilgili darbeci mi, arabulucu mu muamması çözülemedi. Genelkurmay Başkanlığı’nın açıklamasında Öztürk’ün darbecileri ikna etmesi için görevlendirildiği iddia edildi. Ancak Hulusi Akar, ifadesinde buna değinmedi. Öztürk, kendisine ikna görevini Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal’ın verdiğini söylemişti. Mehmet Dişli ise Akıncılar’a beraber geldiği Akar’ın isteği üzerine Akın Öztürk’ü aradığını, bunun üzerine Öztürk’ün sivil kıyafetlerle üsse geldiğini söyledi. Akar ise Dişli’nin bu iddiasını doğrulamadı.

Hulusi Akar, Akın Öztürk’ün helikoptere binmek istemesi üzerine, “Sen burada kal, kızının evi burada” dediğini, ısrarını reddettiğini söyledi. Akın Öztürk, ifadesinde Akar’ın kendisine “Sen burada kal, bunları iyice ikna et” dediğini iddia etti. Mehmet Dişli ise bu konuda, helikoptere binmeden önce Genelkurmay Başkanı’nın Akın Öztürk’e “Sen burada kal bunların kontrolünü bırakma, daha sonra seni helikopterle aldıracağız” dediğini aktardı.

Dişli neden helikopterde?

Hükümet yetkilileri, Hulusi Akar’ın özel kuvvetlerin düzenlediği bir operasyonla kurtarıldığını açıklamıştı. Oysa Akar’ın, darbe sabahı başarısız olduklarını anlayan darbecilerin Akıncılar’da bulunan bir helikopteri vermesiyle kendiliğinden Çankaya Köşkü’ne gittiği anlaşıldı. Tümgeneral Mehmet Dişli, Akar’la birlikte helikoptere neden bindiğine ilişkin bir açıklamada bulunmadı. Hulusi Akar ise bu konuda isteğin Dişli’den geldiğini iddia etti. Akar, helikoptere ateş edilmemesi amacıyla Dişli’nin “Ben telefonla buna karşı irtibat kuracağım” diyerek helikoptere bindiğini kaydetti. İfadeye göre Dişli, helikopterdeyken bazı yerleri aradı.