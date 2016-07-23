Genelkurmay İkinci Başkanı: Akın Öztürk ellerimi çözdü; darbeciler için "Bu herifler manyak" dedi

TSK içindeki cunta yapılanmasının 15 Temmuz gecesi yaptığı darbe girişimi sırasında rehine alınan komutanlardan Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ifadesinde 15 Temmuz gecesi yaşananları anlattı. Darbe gecesi odasında rehin alınan Güler, eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk ile karşılaşma anına dair "Kapı açıldı Akın Öztürk’ün sesini duydum. Gözlerimi bağlayan bezi kendisi açtı. Akın Öztürk yine bizzat kendisi ellerimdeki ve bacaklarımdaki kelepçeleri kesti" diye konuştu.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Orgeneral Güler, savcılık ifadesinde Genelkurmay Başkanlığı'nda darbecileri ikna etmek için bulunduğunu iddia eden Orgeneral Öztürk hakkında "Akın Öztürk bana hitaben ‘bu herifler manyak, sen devlete karşı nasıl böyle bir şey yapabilirsin’ dedi. Dün gece 23.00’ten beri burada olduğunu ve herifleri bu hareketi bırakmaları için ikna etmeye çalıştığını, bir kısmını ikna ettiğini söyledi. Sonra kapıda silahlı nöbetçi olduğunu söyleyerek çıkıp gitti" ifadelerini kullandı.

Güler, kendisini emir subayı Mehmet Akkurt’un rehine aldığını belirtirken, “Kafama bere geçirdiler, koridorlarda sürükleyerek götürdüler. İçlerinden bir tanesi kafama ayağıyla bastırdı” dedi.

Güler, darbe girişiminin planlayıcısı olduğu öne sürülen YAŞ üyesi ve eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün, rehine alındığı Ankara Akıncı Üssü'nde kendisine "Yav Yaşar sen burada ne geziyorsun, senin burada olduğundan hiç haberim yok" dediğini de belirtti.

Orgeneral Yaşar Güler’in ifadesi şöyle:

"Yere yat" sesleri

15 Temmuz 2016 saat 21.25 sıralarında makam odamda yalnız başıma çalışmaktaydım. Kapı çalındı. Girmesini söyledim. Birden bir patırtıyla ‘Yere yat yere yat’ sesleri yükseldi. Odamda yaklaşık eğitim kıyafetli silahlı, silahların hepsi üzerime çevrilmiş 10 personeli gördüm. İçlerinden biri tekrar ‘Yere yat’ şeklinde bağırdı. Ben de ‘Siz kimsiniz’ diye sordum. Tekrar ‘Yere yat’ diyerek üzerime saldırdılar.

"Birini fırlattım"

Ben bunlardan bir tanesini tutarak diğer tarafa fırlattım ve yere düştü. Bunun üzerine daha büyük bir öfkeyle üzerime çullandılar. Yüzükoyun yere yatırdılar, içlerinde bir tanesi kafama ayağıyla bastırdı. Ayaklarımı ve kollarımı ayırıp çekiyorlar. Ellerimi arkadan bağladılar. İlk başta ağzımı bantladılar.

"Onları emir subayım yönetiyordu"

O vaziyetteyken sivil biri sırıtarak omzuma vurdu. ‘Komutanım merak etmeyin bir tatbikat’ diye alaycı ifadelerle konuşunca baktım benim emir subayım Mehmet Akkurt’tu. Ekibin yöneticisi olduğunu anladım. Kafama yüzümü kapatacak şekilde bere geçirdiler. Bu şekilde zorla beni kaldırdılar. Ben bu yapılanlara karşı direniyordum. Beni yerde sürükleyerek koridora çıkardılar.

"3 kat sürüklediler"

Beni koridorda sağa doğru çevirerek sürüklediler. 3 kat aşağıya sürükleyerek götürdüler. Daha sonra binanın yan tarafında bulunan kapıdan dışarı çıkardılar. Bir araca soktular. Araç hızla hareket etti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın istikametindeki kapıya doğru götürdüler. Nizamiyeye gelince kapıları aç diyerek bağırıyordu. Bağıran kişi sesinden tanıdığım kadarıyla emir subayım Mehmet Akkurt idi. Kapıya orada bulunan mantar bariyerlerin içeriden indirilmemesi nedeniyle açtırmayınca öndeki Mehmet Akkurt araçtan idi.

"Ateş ettiler"

Oradaki birilerine kapıyı aç yoksa ateş edeceğim diye bağırdı ve ateş etti. Karşı taraftan da mukabil ateşle karşılık verildiğimi anladım. İçerisinde olduğum araca mermiler isabet ediyordu. Araçta benim yanımda oturan biri araçtan indi ve ‘Bir şehit’ diyerek bağırdı. O anda araçta solumda bulunan şahsa omuzum ile şiddetli bir şekilde vurdum. Bunun üzerine açık olan arka kapının muhtemelen dışında sol tarafta bulunan diğerleriyle birlikte beni araçtan dışarı çıkardılar ve dizlerimin üzerinde asfalt üzerinde sürüterek başka bir araca götürdüler. Kışla içinde yere götürdüler uzunca bir süre bekledik. Helikopterle Akıncı Üssü’ne getirildim.

Yaka paça

Yanımda kimse yokken arka koltukta 2-3 dakika beklememin ardından tekrar beni indirdiler ve berenin aralıklarından gördüğüm kadarıyla ambulansa bindirdiler.Genelkurmay kışlası içerisinde araç hareket ettikten bir süre sonra dolaştırarak bir binanın önünde durdular. Beni yaka paça araçtan çıkartarak çok dar bir merdivenden muhtemelen 1 saat aşağıya indik. Orada bir odanın içerisine beni soktular. Daha sonra beni yukarı doğru çıkardılar, tam binadan çıkarken birisi hayır olmadı dedi ve tekrar aynı merdivenden inerek aynı odaya girdik.

"Üs bombalanınca rahatladım"

"Daha sonra uzun bir zaman geçti. Bu arada seslerinden duyduğum F-16 olmadığını ve F4 olduğunu değerlendirdiğim jetlerin uçtuğunu ve manevra yaparak makineli top ile bomba atarak taarruz ettiğini fark ettim. Bunun isyancılara karşı silahlı kuvvetlerin bir karşı hareketi olduğunu değerlendirdim. O anda bir rahatlama hissettim.

"Kelepçeleri Akın Öztürk çıkardı"

"Kapı açıldı Orgeneral Akın Öztürk’ün sesini duydum. ‘Yav Yaşar sen burada ne geziyorsun, senin burada olduğundan hiç haberim yok’ dedi. Gözlerimi bağlayan bezi kendisi açtı. O esnada odada ikimizden başka kimse olmadığını gördüm. Akın Öztürk kapıyı açıp dışarıda bekleyen şahsa 'Komutanın neden ellerini ayaklarını bağladınız. Çabuk oradan bir şey getir ve bunları aç' dedi. Akın Öztürk yine bizzat kendisi ellerimdeki ve bacaklarımdaki kelepçeleri kesti. Karşıma oturdu ve kendi astsubayı olduğunu söylediği sivil kişiye çay, su ve bir tabak da çerez getirtti.

"Silahlı nöbetçi var deyip gitti"

"Ayrıca o şahsa ‘Yaşar Paşa’nın evini ara ve kendisinin sağ olduğunu ailesine haber ver’ dedi. Akın Öztürk konuşmaya başladı ve bana hitaben ‘Bu herifler manyak, sen devlete karşı nasıl böyle bir şey yapabilirsin’ dedi. Dün gece 23.00’ten beri burada olduğunu ve herifleri bu hareketi bırakmaları için ikna etmeye çalıştığını, bir kısmını ikna ettiğini söyledi. Sonra kapıda silahlı nöbetçi olduğunu söyleyerek çıkıp gitti.

Akın Öztürk hakkındaki şüphelerini de anlattı

Güler darbeye teşebbüs suçundan tutuklanan ancak darbe girişimi içinde bulunmadığını söyleyen Akın Öztürk hakkındaki şüphelerini de anlattı.

Güler’in Akın Öztürk hakkındaki ifadeleri şöyle:

"Birden kapı açıldığını duydum ve Orgeneral Akın Öztürk’ün sesini duydum. ‘Yav Yaşar sen burada ne geziyorsun, senin burada olduğundan hiç haberim yok’ dedi.

"Kurtarıldıktan sonra bütün bunlar başımdan geçerken yan odada da Genelkurmay Başkanı’nın tutulduğunu öğrendim. Dolayısıyla şu andaki değerlendirmeme göre benim yakalanıp getirilmemden bu saate kadar haberinin olmamasının mümkün olmadığını söylemeliyim. İçeri girerek bizzat gözlerimi bağlayan bezi kendisi açtı.

"Ve maket bıçağıyla ellerimdeki ve ayaklarımdaki kelepçeleri kesti. Kendi astsubayı olduğunu söylediği bir astsubaya çay su ve çerez getirtti."