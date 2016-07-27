Jandarma Genel Komutanı Mendi: Beni Tuğgeneral Timurcan Ermiş kaçırdı

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi kendisini kaçıranın 'darbe girişiminden önceden haberdar olmadığını' savunan Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Timurcan Ermiş olduğunu söyledi.

Ermiş, ifadesinde iddialara göre darbe girişiminden önceden haberdar olmadığını savunmuştu. Ermiş’in, “Sonradan haberdar oldum. Pişman olmuştum ama gecikmiştim. FETÖ üyesi değilim. Darbenin istikameti FETÖ’ye doğru gitmekteydi. Akıncılar üst komutanının kim olduğunu bilmiyorum. Teslim olmaya yakın uçaklar alçak uçuş yapmaya başladı” dediği iddia edilmişti.

Mendi: Senin ne işin var burada

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi ise savcılık ifadesinde, katıldığı bir düğünden, emir subayı ve Jandarma Bölge Komutanı Timurcan Ermiş’in de aralarında bulunduğu bir grup asker tarafından nasıl kaçırıldığını anlattı.

Gündüz'le birlikte gözaltında

Ermiş Konya 3’üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Haluk Şahar, Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Orhan Gündüz ile birlikte gözaltına alınmıştı.