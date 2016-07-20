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15 Temmuz Darbe Girişimi

Mehmet Dişli'nin savcılık ifadesinden: Akar'a darbe haberini verdiğimde gülerek "Şaka mı yapıyorsun?" dedi

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Tümgeneral Mehmet Dişli'den şikayetçi olmuştu

20 Temmuz 2016 11:35

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimine katılmakla suçlanan Tümgeneral Mehmet Dişli, savcılığa verdiği ifadede, "Bu kişiler bana yönetimi devraldıklarını söylediler. Buna karşı çıktım. Bunun üzerine benim de derdest edilip vurulacağını söyleyerek, beni ikna ettiler. Genelkurmay Başkanı rutin işler uğraşıyordu, bir şeyden haberi yoktu. Kendisine darbe olduğunu yönetime el konduğunu söyledim. Genelkurmay Başkanı 'şaka mı yapıyorsun' diyerek güldü" dedi. 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin iki gün boyunca “şikayetçi” sıfatıyla savcıya ifade verdi. Akar, "kendisinin başına silah dayayarak darbe bildirisini imzalamasını isteyen" ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli’nin kardeşi olan Tümgeneral Mehmet Dişli başta olmak üzere darbe girişimine katılan tüm askerlerden şikayetçi oldu. Ankara’da dün adliyeye çıkarılan 89 askerden 68’i tutuklandı.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, önceki gece tutuklanan Genelkurmay Stratejik Dönüşüm Başkanı Tümgeneral Mehmet Dişli, savcılık sorgusunda darbe günü saat 8’de Genelkurmay Başkanlığı'na gittiğini belirterek, kapıda özel harekât giyimli iki kişinin kendisini beklediğini söyledi. Dişli, şöyle devam etti:

“Bu kişiler bana yönetimi devraldıklarını, Genelkurmay Başkanı'nı ikna etmem için beni çağırdıklarını, ikna olmazsa derdest edip tutuklayacaklarını, sonunun eski Genelkurmay Başkanı Rüştü Erdelhun (1960’da darbecilerin görevden aldığı) gibi olacağını, o yüzden ikna olup bildiriye imza atmasını söylediler. Buna karşı çıktım. Bunun üzerine benim de derdest edilip vurulacağımı söylediler, Genelkurmay Başkanı'nın odasına girmeye ikna edildim. Genelkurmay Başkanı rutin işlerle uğraşıyordu, bir şeyden haberi yoktu. Kendisine darbe olduğunu, yönetime el konduğunu söyledim.”

Genelkurmay Başkanı’nın da “şaka mı yapıyorsun” yanıtını vererek güldüğünü ileri süren Dişli, şunları iddia etti:

“Ben de ciddi olduğumu, TRT’de muhtıra yayınlayacaklarını gözlerini karartıklarını Genelkurmay Başkanı'nın bu bildiriyi imzalamasını istediklerini belirttim. Daha sonrasında özel harekâtçı giyimli kişiler içeriye girip Genelkurmay Başkanı'nı derdest edip, plastik kelepçe taktılar. Buna direndim. Komutanı yerden kaldırdım. ‘O bizim komutanımız’ diye tepki gösterdim. Hatta düşen apoletlerini alıp yerine taktım"

Helikopterle Akıncılar Üssüne götürüldüklerini anlatan Dişli, ifadesinde, kendisini darbe girişimi konusunda suçlayan Akın Öztürk’ü koruması dikkat çekti.

Akar’ın isteği üzerine çağırdığı Akın Öztürk’ün sivil kıyafetlerle üsse geldiğini belirten Dişli, “Akın Öztürk’ün kesinlikle bu girişimle ilgisi yoktur. Yaşanılanlara sert tepki vererek, dışardakilere bağırdı” dedi.

Tümgeneral Dişli, sabah 7 sıralarında Akıncılar Üssü'nün bombalanması üzerine darbecilerin iradelerinin kırıldığını, bunun üzerine kendisine bir anlaşma yapılmasının teklif edildiğini söyledi. Darbecilerin, polis ya da jandarma değil direk merkez komutanlarının almasını istediklerini belirttiğini kaydeden Dişli, Akar’la birlikte helikoptere binerek üsten ayrıldıklarını anlattı.

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