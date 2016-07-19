Kulis: Tümgeneral Dişli'nin gözaltına alınmasını Orgeneral Akar istedi

Darbe girişimi gecesi komutanlık katında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın başına silah dayanmasında başrolde olduğu iddia edilen yakın çalışma arkadaşı Tümgeneral Mehmet Dişli’nin, daha sonra ‘darbecilerden yana değilmiş’ gibi bir oyun oynadığı, ancak bu oyunu bizzat Akar’ın bozduğu öne sürüldü. Kulislerde konuşulan iddialara göre Orgeneral Akar, Başbakanlık’ta emniyet güçlerine kendisini alıkoyanlardan birisinin de Tümgeneral Dişli olduğunu söyleyip, gözaltına alınmasını istedi. Akar’ın bu sözleri üzerine Tümgeneral Dişli, darbe girişiminden gözaltına alındı.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, Akar, rehin tutulduğu Akıncı Üssü’nde kurtarıldıktan sonra Başbakan Binali Yıldırım’la görüşmek için helikopterle Çankaya Köşkü’ne gitti. Bu sırada helikopterden Akar’la birlikte Dişli’nin de inmesi kafaları karıştırdı. Ancak gözleri kapalı olduğu sırada kendisine darbe bildirisini imzalayıp okuması için iknaya çalışan, “İmzalarsanız hayati tehlikeniz olmayacak” dediği öne sürülen Dişli’nin, girişim başarısız olunca kendisini darbe karşıtı gibi göstermeye çalıştığı iddia edildi. Ellerine plastik kelepçe takarak kendisini derdest edilmiş gibi gösteren Dişli, daha sonra Akar’la birlikte Çankaya Köşkü’ne gitti. Kulislerde konuşulan iddialara göre Orgeneral Akar, Başbakanlık’ta emniyet güçlerine kendisini alıkoyanlardan birisinin de Tümgeneral Dişli olduğunu söyleyip, gözaltına alınmasını istedi. Akar’ın bu sözleri üzerine Tümgeneral Dişli, darbe girişiminden gözaltına alındı.

"Kardeşim de olsa darbeye karşıyız"

AKP Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli, tümgeneral olan kardeşi Mehmet Dişli’nin darbeye karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yaptı. Dişli, “Kardeşim de olsa duruşumuz değişmez, biz ölümüne darbeye hayır dedik” dedi. Dişli’nin açıklaması şöyle: “Biz Türkiyemiz ve ay yıldızlı bayrağımızın emrindeyiz. Liderimiz dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan’dır. Soyadı Dişli olan Tümgeneral kardeşim de olsa asla ve asla duruşumuz değişmez, aksine katmerlenir. Biz ölümüne darbeye hayır dedik, demeye devam edeceğiz.”

Ne olmuştu?

16 Temmuz Cumartesi günü Başbakan Binali Yıldırım'ın basın açıklaması öncesi helikopterle Çankaya Köşkü'ne gelen Genelkurmay Başkanı Akar'la beraber helikopterden inişi de kameralara yansımıştı.

Mehmet Dişli, 2015 yılında yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısında tümgeneral oldu. 2011 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 66'ncı mekanize Tugay Komutanlığına atanmış, daha sonra Genel Kurmay başkanlığı Proje Dairesi Başkanlığı'na atanmıştı. Son olarak Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Dönüşüm Daire Başkanlığı görevini yürütüyordu