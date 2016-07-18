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15 Temmuz Darbe Girişimi

Darbe girişimi sonrasında gözaltına alınan tümgeneral, Çankaya'ya dönen Hulusi Akar'a eşlik etmiş

Mehmet Dişli, 2015 yılında yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısında tümgeneral oldu

18 Temmuz 2016 12:24

TSK’daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrasında sonrası gözaltına alınan Tümgeneral Mehmet Dişli'nin, Akıncı Üssü'ne düzenlenen operasyonla kurtarıldıktan sonra helikopterle Çankaya Köşkü'ne dönen Hulusi Akar'a eşlik ettiği ortaya çıktı. 

Habertürk'te yer alan habere göre; 16 Temmuz Cumartesi günü Başbakan Binali Yıldırım'ın basın açıklaması öncesi helikopterle Çankaya Köşkü'ne gelen Genelkurmay Başkanı Akar'la beraber helikopterden inişi de kameralara yansımıştı.

Mehmet Dişli, 2015 yılında yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısında tümgeneral oldu. 2011 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 66'ncı mekanize Tugay Komutanlığına atanmış, daha sonra Genel Kurmay başkanlığı Proje Dairesi Başkanlığı'na atanmıştı. Son olarak Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Dönüşüm Daire Başkanlığı görevini yürütüyordu

Tümgeneral Mehmet Dişli'nin AKP Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli’nin de kardeşi olduğu belirtildi.

 

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