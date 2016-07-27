İfade vermeye gideceğini açıklayan Bülent Mumay gözaltına alındı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Gazeteci Bülent Mumay, Gayrettepe Asayiş Şube’ye götürüldü.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 42 gazetecinin arasında bulunan, Bülent Mumay'ın polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Aylin Kotil, Mumay’ın asayiş şube ekiplerince gözaltına alınıp götürüldüğünü söyledi.

Aylin Kotil, Bülent Mumay'ın savcılık ile görüşüp, 27 Temmuz Çarşamba günü için saat 10.00'da randevu alınmasına rağmen gece yarısı gözaltı yapıldığını yazdı.