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15 Temmuz Darbe Girişimi

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan gazeteci Bülent Mumay: Üyesi olduğum tek örgüt Türkiye Gazeteciler Cemiyeti

"Savcılığa gidip yüz yüze de anlatacağım"

25 Temmuz 2016 17:52

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun talebi üzerine, Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince aralarında IPI ödüllü gazeteci Bülent Mumay'ın da bulunduğu 42 gazeteci hakkında darbe soruşturması kapsamında yakalama kararı verildi. Eski Hürriyet Gazetesi Dijital Medya Koordinatörü ve öğretim üyesi Bülent Mumay, kişisel Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Sarı basın kartı kimliğini paylaşan Mumay, altına şu notu düştü:

"Üyesi olduğum tek örgüt budur. Ne başka örgüt bilirim, ne başka meslek. Savcılığa gidip yüz yüze de anlatacağım."

 

Bülent Mumay IPI ödülüne layık görülmüştü

 

Gazeteci ve öğretim üyesi Bülent Mumay, Uluslararası Basın Enstitüsü’ne (IPI) bağlı Güneydoğu Avrupa Medya Örgütü (SEEMO), 2013 SEEMO İnsan Hakları Ödülü’ne layık görülmüştü. IPI'nın ödülüne gerekçe olarak Mumay’ın “Yetkililerin baskısının yoğunlaştığı dönemde, insan hakları odaklı editoryal yaklaşımı” gösterilmişti.

SEEMO'dan dün yapılan basın açıklamasında, Mumay'ın "insan hakları odaklı editoryal yaklaşımı ve Türk vatandaşlarının haklarına kendisini adaması" nedeniyle ödüllendirildiği belirtilmişti. 

Bülent Mumay'ın tweeti şöyle:

 

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