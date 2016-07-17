Yunanistan'a kaçan 8 askerin savcılık ifadesinden: Bir şey bilmiyorduk, emre itaat ettik

Türkiye’den Dedeağaç'a helikopterle kaçtıktan sonra Yunanistan’da gözaltına alınan darbeci olduğu iddia edilen 8 askerin kaderinde, savunmalarını yapan 3 avukat ile sorgu ve suçlamaları için dosyayı hazırlayan 1 savcı olmak üzere 4 kadın hukukçu etkili olacak. Askerler polis ve savcıya verdikleri ifadelerinde, "Biz bir şey bilmiyorduk, komutanlarımızın emirlerine itaat ettik" dedi.

İstanbul’daki birliklerinden helikopterle Yunanistan’ın Dedeağaç Havalimanı’na kaçan aralarında binbaşının da bulunduğu 8 darbeci subayı Selanik Barosu'na kayıtlı kadın avukatlar Menya Polihroni, Katerine Dapudani ve Elia Marinaki savunuyor. Darbeci askerlerin Yunanistan’a kaçak olarak geçmek suçundan en az cezayı almak için Yarın Suçüstü Mahkemesi’nde savunacaklar. Kadın avukatlar ayrıca daha sonra müvekkillerinin sığınma taleplerinin kabul edilmesi içinde hukuki mücadelede bulunacaklar.

Bu arada darbeci askerlerin sınırı kaçak geçmek suçundan cezalandırılmaları için ise Dedeağaç’ın kadın savcısı Ana Nikitopulu hazırladığı suçlama belgesini suçüstü mahkemesine gönderdi.

Türkiye’deki darbe girişiminde bulunduktan sonra kaçan 8 askerin kaderi kadın hukukçular arasındaki savaşın sonunda belli olacak. Dedeağaç Savcılığı'nda askerler bugün sorgularının tamamlanmasından sonra kadın avukatlar Menya Polihroni, Katerine Dapudani ve Elia Marinaki adliye binasından polisler arasında çıkarılmaları sırasında merdivenlerde yanlarında bekleyerek yalnız bırakmadı.

Darbeciler kadın avukatların savunması ile Yunanistan’a kaçak girmekten ceza almayıp sığınma talepleri kabul edilecek ya da kadın savcının talepleri mahkemede kabul edecek ceza alacaklar ve Türkiye’ye iade edilecekler.

Yunan polisi tarafından göz altına alınan askerler bu sabah saat 9.30’da savunmalarını üstlenen kadın avukat Vasiliki Marinaki eşliğinde savcılığa sevk edildiler.

Savcığıla sevkedilen ikisi 39, biri de 35 yaşında üç binbaşı, ikisi 36 ve biri 34 yaşında üç yüzbaşı ve 37 ile 41 yaşlarında iki astsubay İstanbul’da, Türk Hava Kuvvetlerinde görev yaptıklarını ileri sürdüler.

"Bizi öldüreceklerini sandık"

Askerler polis ve savcıya verdikleri ifadelerinde, "Biz bir şey bilmiyorduk, komutanlarımızın emirlerine itaat ettik. Biz İstanbul dışında iki helikopterle iniş yaptık, yaralı taşımakta olduğumuz bir anda bize ateş etmeye başladılar. Çatışma vardı, yaralananları, öldürülenleri görüyorduk. Bizi de öldüreceklerini sandık. En yakın havaalanı Dedeağaç Havaalanı'ydı. Oraya doğru hareket etmeye karar verdik" dediler.

Savcıya sevk edildikleri sırada elleriyle yüzlerini örten 8 asker, siyasi sığınma talebinde bulundu. Ülkeye resmi belgesiz giriş yapmak ve de Türkiye ile Yunanistan arasındaki dostane ilişkileri bozmak suçlamalarıyla karşıya olan askerlerin sığınma taleplerinin incelenme süresinde Feres Polis Müdürlüğü’nde tutuklu kalacakları bildirildi.

Yunanistan’a kaçan 8 Türk askerini taşıyan Black Hawk tipi helikopteri geri götürecek mürettebatı taşıyan bir Türk helikopteri dün akşam saat 22.00’de, Dedeağaç’ın Dimokritos Havaalanına iniş yaptı. Türk ekibinin yaptığı kontrolden sonra saat 23.30’da iki helikopter İstanbul’a dönmek üzere yola çıktı.