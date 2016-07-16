Helikopterle Yunanistan'a giden askerler: Darbeye katılmadık, ambulansla yaralı taşıdık

Başarısız darbe girişiminin ardından askeri helikopterle Yunanistan'a kaçan 8 askeri personelin Dedeağaç Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusuna katılan Avukat Lia Marinaki, gözaltındaki darbecilerin ifadelerinde can güvenliği gerekçesi ile Türkiye’ye aide edilmek istemediklerini söyleyerek, "Darbeye katılmamışlar ve İstanbul’da darbe girişimi sırasında yaralananları ambulanslara götürdüklerini söylediler" dedi.

Yunan polisi tarafından tutuklanan sekiz kişi, Yunanistan'a siyasi sığınma talebinde bulundu.

Hürriyet’ten Yorgo Kırbaki'nin haberine göre, Dedeağaç Havaalanı'na inen Türk helikopteri, daha önce arama kurtarma çalışmalarında kullanılıyordu. Yunan devlet televizyonu ERT, Kara Şahin tipi helikopterdeki sekiz askerin, Türkiye'deki askeri darbe girişiminde rol oynamış olabileceğini belirtti.

Atina Haber Ajansı'na göre, tamamı askeri personel olan sekiz kişi arasında üç binbaşı, üç yüzbaşı ve iki başçavuş bulunuyor.