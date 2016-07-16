Darbe girişimi sırasında "Kışlalarınıza dönün" çağrısı yapan Korgeneral Erdal Öztürk gözaltında

36 yıl sonra gerçekleşen darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti ile 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Malatya Garnizon Komutanı Tümgeneral Avni Andun'un ardından hakkında yakalama kararı çıkartılan İstanbul 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Erdal Öztürk, Bursa'nın İnegöl ilçesinde gözaltına alındı. Öztürk, darbe girişimi sırasında NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada askerlere "Kışlalara dönün" çağrısı yapmıştı.

Öztürk, “TSK hiyerarşisi dışında herhangi bir emri dışında tüm personele kışlalarına dönmesi çağrısı yapıyorum. Aksi takdirde bu personele hukuki işlem yapılacağını söylüyorum” demişti.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Orgeneral Huduti ile Tümgenerel Angun'un yanı sıra 2'si Tuğgeneral, 4'ü asker 10 kişi gözaltına alındı, darbeci askerlerden kurmay yarbay Fatih Kılınç da ölü ele geçirildi. 9. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral İzhak Dayıoğlu da paralel yapı operasyonunda gözaltına alındı.

Darbe girişiminin ardından hakkında yakalama kararı çıkartılan 3. Kolodru Komutanı Korgenaral Erdal Öztürk bugün öğle saatlerinde, Bursa’nın İnegöl ilçesinde yakalandı. Öztürk’ün eşi ile birlikte köfte yerken poluslerin gözaltına aldığı belirtildi. Erdal öztürk gözaltına alındıktan sonra polis eşliğinde İstanbul’a götürüldü.

Öztürk, darbe girişimi sırasında NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada askerlere "Kışlalara dönün" çağrısı yapmıştı. Öztürk, “TSK hiyerarşisi dışında herhangi bir emri dışında tüm personele kışlalarına dönmesi çağrısı yapıyorum. Aksi takdirde bu personele hukuki işlem yapılacağını söylüyorum” demişti.